‘La Descarga’: Lauvel se despidió del campamento musical de Caracol

La Descarga, el templo de la música avanza con más velocidad y son varios los participantes que se siguen despidiendo del campamento musical. Hoy, el equipo morado de Marbelle tuvo que decirle adiós a uno de sus integrantes, primero, cinco de ellos se enfrentaron en el ‘Tocadiscos’, uno fue el protegido de la cantante vallecaucana y otro dejó la competencia.

Keyla inició la noche interpretando Si tu eres mi hombre y yo soy tu mujer; Jose Miel continuó con la canción Todos me miran y logró que los mentores y público se levantaran a aplaudirlo. Taty Flow cantó La locura automática; Leonela se presentó con Desde el día en que te fuiste; y Lauvel cerró la noche en inglés con el tema Rolling in the deep.

La cantante Marbelle, mentora de ‘La Descarga, el templo de la música’, llegó hoy a sus 43 años y así los celebró. Foto: Instagram

¿Quién salió de ‘La Descarga’?

Al final de la noche, Marbelle comunicó el nombre del participante afortunado para cantar con ella a dúo y asegurar su cupo en el campamento. Jose Miel fue el protegido de la intérprete de Adicta al dolor. Gusi, Santiago Cruz y Maía tuvieron el difícil reto de escoger el participante que debía abandonar la competencia.

Aunque ellos escogieron a Lauvel, su decisión dividió las opiniones dentro del campamento, pues la mayoría quedó sorprendido y estaban confiados de quien debía salir era Taty Flow. “No quiero que haya una hora triste, quiero siempre conservar el optimismo que me ha caracterizado, quiero pensar que hoy duermo en mi casita, hoy veo a mi mamá, no pasa nada, me siento feliz porque siento que el término de que una puerta se cierra no está bien dicho, es un ciclo que termina, pero ya estuve aquí, ya me paré, ya canté, me siento completamente agradecida y me voy feliz”, expresó.