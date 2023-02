La Descarga: Marbelle salvó a Keyla y Tati Flow fue eliminada

En el capítulo de anoche, cinco concursantes del equipo de Marbelle se enfrentaron por un cupo una semana más dentro del ‘Campamento musical’ de La Descarga, el templo de la música. Como es costumbre en esta etapa de la competencia, uno sería protegido por la mentora y otro, sería el eliminado por Gusi, Santiago Cruz y Maía.

Dareska fue la primera en subir al escenario interpretando Pa’ todo el año. “Quiero resaltar la elegancia que Dareska le imprime al género” dijo Maía al finalizar la presentación de la pupila de Marbelle.

Enseguida, Dareska se mostró conmovida al recordar la discusión que tuvo con Breiner, su compañero del ‘Campamento musical’, quien la acusó de ser una “daña hogares”. “Soy una mujer elegante y con muchas cualidades y eso me lleva a algo que sucedió y de pronto me exalté y a pesar de la situación no perdí la elegancia y la cordura. Las mujeres hemos luchado muchísimo por hacernos respetar en muchos aspectos y uno de ellos es la amistad entre un hombre y una mujer, que en muchos ojos es mal vista, lo más triste de todo fue que él (Breiner) mencionó tres compañeros, pero yo a ellos le sumo dos, Gusi y Santiago, que también me parecen interesantes, que los admiro porque tienen cualidades bonitas, porque son guapos, eso no está mal”, dijo refiriéndose a las acusaciones de su compañero por supuestamente, sostener algo más que una amistad con El Puma Vallenato.

En ese momento, Breiner le ofreció disculpas públicas. “Tengo que pedir perdón, hice algo que no me correspondía decirlo, tampoco fue la manera porque lo dije mal, pido disculpas y perdón de corazón”.

Luego de Dareska, continuó en el escenario Leonela, quien cantó Gracias a la vida, en versión salsa, tema con el que logró muchos elogios por parte de los mentores. “Lo más lindo de Leonela es que ha sido la única que le ponga lo que le ponga no se queja, confía plenamente y todos los retos que le he puesto los saca adelante”, le dijo su mentora.

Luego, el turno fue para Keyla, quien cantó Todavía. Aunque tuvo algunos errores, los mentores la felicitaron por haber salido de su zona de confort y cantar un género al que no estaba acostumbrada.

La cuarta en pasar fue Taty Flow con Tantita pena. “Es una sensualidad propia tuya, porque no es como las demás. Estás creando clímax diferentes no solo con tu pinta sino con tu manera de ser, le dijo Maía.

José Miel fue el último en realizar su interpretación con Por qué será quien en el ensayo se mostró preocupado porque no se sabía la letra de la canción. Sin embargo, logró cautivar a los mentores.

Taty Flow es la más reciente eliminada de ‘La Descarga’

Marbelle sorprendió protegiendo a Keyla, la participante que los otros tres mentores tenían pensado en eliminar. De esa manera, tuvieron que “move fichas” y, finalmente, decidieron que Taty Flow debía abandonar la competencia. “Me voy muy feliz porque sé que lo hice muy bien. Gracias a sus consejos aprendí muchísimo, estoy triste porque no me quería ir”, dijo.

En el ‘Campamento musical’ no estuvieron de acuerdo con la decisión que tomaron los cuatro mentores.