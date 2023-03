‘La Descarga’: Santiago Cruz durmió con los participantes en el Campamento Musical

La Descarga, el templo de la música se encuentra en su recta final y cada vez son menos los concursantes que quedan dentro de la competencia. Los últimos tres integrantes del grupo de Santiago Cruz, la Selección Amarilla, dejaron lo mejor de su talento sobre el Tocadiscos y se ‘pelearon’ por uno de los cupos finalistas del reality musical.

Junior Bolívar inició la noche de presentaciones con una canción que llevaba mucho tiempo ‘pidiéndole’ a su mentor, su interpretación de Ya te olvidé confirmó la razón de su insistencia, los cuatro famosos se levantaron de sus sillas a aplaudir al concursante. Stéfany Zabaleta se enfrentó al reto de cantar la canción de Shakira, Antología y sorprendió con una versión propia del éxito de 1995. Dante, Yo Me Llamo Nino Bravo, cantó Carolina, y rompió en llanto segundos antes de finalizar su presentación al recordar a su hija, quien lleva el mismo nombre del tema.

Santiago Cruz durmió en el Campamento Musical

El intérprete de Baja la guardia y Desde lejos se convirtió en un participante más al pasar toda una noche dentro del campamento, lugar donde se hospedan los concursantes desde que inició el programa de Caracol Televisión. Un día antes de que sus últimos tres ‘pupilos’ se subieran al escenario, el ibaguereño de 47 años llegó al Campamento Musical e invitó a todos los participantes a jugar ‘guerra de agua’. Al final, le obsequiaron un colchón y durmió en el piso en el cuarto de su Selección.

Al día siguiente, desayunó tamales con los demás y experimentó el verdadero reto al ingresar a las duchas, pues por su altura no cabía en los baños. “Me costó dormir, la energía supongo. Me fue maravilloso, muchísimo, de verdad lo disfruté, el único dato curioso es que no cupe en la ducha, me tocó lavarme el pelo en otro lado”, dijo entre risas a los demás mentores, Maía, Marbelle y Gusi.

¿Quién salió hoy de ‘La Descarga’?

Justamente fueron esos otros tres mentores quienes tuvieron la difícil tarea de nombrar al eliminado de la noche. Minutos antes ya Santiago Cruz había ‘protegido’ a Stéfany Zabaleta para continuar en la competencia y cantar a dúo con él en la próxima, y última noche, de ‘Descargas’. “Se me va a salir el corazón. Al ser humano que debemos dejar ir de La Descarga es Dante”, anunció Maía. “De verdad que este es el momento en que yo no voy a llorar definitivamente porque gané, yo gané, yo estaba en otro país y pensé que ya la música no sería un camino para mí y gracias a La Descarga se reactiva esto y vamos a estar en muchos escenarios próximamente”, agradeció Yo Me Llamo Nino Bravo.