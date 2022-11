‘La Descarga’: Santiago Cruz y Gusi casi abandonan el reality por un participante

Anoche se estrenó el nuevo reality show del canal Caracol. Se trata de La Descarga, el templo de la música, un programa que combina la convivencia con la música, de algunos exparticipantes de Yo me llamo, A otro nivel y La Voz. Los artistas encargados de ayudarlos son Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Marbelle, quienes desarrollan el papel de mentores.

¿Por qué ‘Oropesa’ generó que Santiago Cruz y Gusi quisieran ‘abandonar’ el programa?

Uno de los participantes que llegó al reality show fue ‘Oropesa el tenor’, un cubano que hizo parte de A otro nivel en el 2020. Con su potente voz, logró avanzar hasta un punto importante de la competencia cantando opera, sin embargo, en ese momento, no fue suficiente para ganar el programa. Gracias a su destacada participación en el concurso musical, su carrera tuvo un gran impulso dándose a conocer a nivel nacional.

Su nombre de pila es Luis Javier. Al llegar a la tornamesa, el artista decidió no cantar ópera, sino que se inclinó por la ranchera. Con su interpretación de La cigarra, y del mismo modo que lo hizo en A otro nivel, el concursante logró descrestar a los cuatro mentores, quienes le dieron su voto de confianza, requisito para llegar a la siguiente ronda.

Como ya conocían su talento para la ópera, los cuatro íconos de la música le pidieron que interpretara Nessun Dorma. Apenas lo escucharon, Santiago Cruz y Gusi quedaron tan impactados que se levantaron de sus sillas, simulando abandonar el programa por el gran talento del participante. “Hasta luego, ya chao… Lograste un disfrute que me contagió, que me conectó de una. Maravillosa presentación, gracias”, dijo Cruz. Por su parte, Gusi agregó: “se acabó La Descarga. Todos queríamos seguir escuchándote, pero ya era obvio que era un sí total para todos nosotros. Todos no podemos de pie para aplaudirte”.

Los mentores no pudieron evitar elogiar la capacidad vocal de Oropesa después de escucharlo: “me alegra que aunque tengas una formación de Bel canto, estés incursionando también y haciendo las pases con la técnica de pop, que se parece mucho a la técnica cuando uno hace canciones rancheras y mariachi y es fantástico”.

Marbelle le dijo: “fue contundente. Tu voz, tu presencia, cuando uno quiere estar ahí, se nota, por eso tienes un sí con toda la contundencia y con toda la seguridad del mundo, bienvenido”.

Para cerrar, el artista dio unas emotivas palabras: “todo en la vida es el amor. Gracias a la música y al amor que yo le tengo, hoy estoy aquí parado, si no, no estuviera acá”.