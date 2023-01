‘La Descarga’: Thalia D’ Gola, del equipo de Santiago Cruz, es la eliminada

Un nuevo concursante tuvo que despedirse de La Descarga, el templo de la música. Esta noche, cinco pupilos de Santiago Cruz se enfrentaron en el tocadiscos con la ilusión de seguir en la competencia. Solo cuatro podían continuar.

El turno de la primera descarga fue para Junior Bolívar, quien interpretó Murió el amor, de Paola Jara. Al final de su show, los cuatro mentores se pusieron en pie para ovacionarlo. “Dios mío, Junior, tú eres una cosa de otro planeta”, le dijo Maía. El artista explicó por qué le puso tanto sentimiento a su interpretación: “Una relación muy tóxica de hace muchos años que creo que esta noche cerré el ciclo por completo con esta canción. Estoy muy contento, ‘la Descarga’ ha hecho que salga un nuevo Junior que ni siquiera yo conocía”.

Luego, el turno fue para Cristian Better, quien cantó Todo de cabeza, de Kaleth Morales. “Este es un show que quiero dedicarle a Mila, mi prometida, te amo con el alma y acá estamos por ella”, dijo el cantante.

Gusi aprovechó el momento para ponderar su presentación. “Eres el más valiente que ha pasado por ahí, por haber escogido esta canción y hacerla tuya, solo con tu guitarra. Hermano nada más que felicitarte porque realmente ese acto no lo hace cualquiera”.

El tercer turno fue para Thalia D’ Gola, quien cantó DPM, de Kany García. Maía, quedó sorprendida con su voz. “Yo estoy aterrada, tú tienes más color que el arcoíris, tú eres una bomba que jamás se llena”.

El indio Harin cantó La fuerza del corazón, de Alejandro Sanz. “Esta canción, confieso que no la conocía, me sentó un poco extraño por las melodías, a medida que la fui traduciendo en mi átomo me di cuenta mientras estaba en mi cama, cerraba mis ojos y pensaba en mi esposa que es la que me da las fuerzas y en mis hijos”, señaló el participante.

Estefany Zabaleta fue la encargada de cerrar con broche de oro la noche. Su presentación interpretando Rise up, de Andra Day, dejó a más de uno con la boca abierta.

¿Quién es el más reciente eliminado de ‘La Descarga’?

Santiago Cruz debía tomar la decisión de salvar a uno de esos cinco concursantes, pues sería la persona con la que cantaría próximamente. Teniendo en cuenta el rendimiento de cada uno, escogió a Estefany.

Finalmente, Maía, Gusi y Marbelle tenían que decidir quién sería el próximo eliminado. Después de analizar la presentación de cada uno, llegaron escogieron a Thalia D’ Gola para que abandonara la competencia.

La decisión dejó sorprendidos a muchos de los concursantes que se encontraban en el ‘Campamento musical’, pues consideraron que no había sido la decisión más acertada.