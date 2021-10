La fortuna de Penn Badgley, famoso por su participación en la serie ‘You’

Te puede interesar: ¡Impresionante!, los cambios de apariencia de las hijas de Jlo y Angelina Jolie

El actor Penn Badgley se hizo famoso por su participación en la reconocida serie Gossip Girl, en donde le dio vida a Daniel Humphrey. Actualmente, el estadounidense encarna al asesino Joe Goldberg en la serie de Netflix, ‘You’.

Además, el artista ha participado en más de 40 shows y películas entre los que se destacan: The Nightmare Room, John Tucker Must Die, Debating, Drive-Thru, The Twilight Zone, Forever Strong y Robert Lee.

La extensa vida profesional del joven actor y dichas producciones han sumado una gran fortuna que oscila entre los 8 y 10 millones de dólares. No obstante, el éxito de ‘You’ que actualmente va por su tercera temporada ha sumado varios ceros en su cuenta bancaria.

