La foto de Shakira que habría enfadado a Clara Chía, novia de Gerard Piqué

A casi un mes de haberse despedido de Barcelona y radicarse en Miami con sus dos hijos, Shakira no deja de ser noticia a pesar de estar separada y lejos de su ex, Gerard Piqué. La colombiana no deja de estar en la mira de seguidores, paparazis y prensa latinoamericana, al igual que Clara Chía, la novia del exfutbolista con quien se especula que le fue infiel a la madre de sus hijos.

Hace unos días, luego de que la prensa captara a los dos españoles en sus lujosas vacaciones en los Emiratos Árabes Unidos, regalo que Piqué le habría dado a Chía en su reciente cumpleaños; se especula que la joven de 24 años estaría muy pendiente de la ex de su novio, además de no estar muy contenta con las recientes apariciones de la misma.

La colombiana Shakira asistió a su primer evento público desde que se mudó a Miami. Este fin de semana fue al concierto de su amigo y colega Juan Luis Guerra ¿Quién la acompañó? Foto: Instagram

¿Qué hizo Shakira a Clara Chía?

Los encargados de encontrar las similitudes, y crear el rumor, fueron los mismos internautas, quienes se basaron en una foto tomada a Shakira caminando por las calles de Miami. Lo particular de la foto, para muchos, es el bolso que carga con ella. Una prenda negra de la marca Balenciaga avaluado en aproximadamente 2000 dólares, más de nueve millones de pesos colombianos.

El bolso se lo habría regalado Gerard Piqué a Shakira en el 2019 como detalle de navidad, que justamente habría comprado en un paseo familiar a Miami. Estas fotos no le habrían agradado a Chía, pues según medios españoles, la recién cumpleañera no estaría cómoda con que la colombiana siga presumiendo regalos de su ex.

NO LO PUEDE SOLTAR NI SUPERAR



