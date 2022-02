La parada de Amparo Grisales a Yeison Jiménez por ponerse cariñoso en Yo me llamo

Anoche, los imitadores de Leonardo Favio, Carlos Gardel, Jennifer López y Bruno Mars, se enfrentaron en la prueba de eliminación para luchar por un cupo más en el reality musical más visto por los colombianos. La noche estuvo cargada de emociones, entre ellas, por el sorpresivo saludo que la hija de Leonardo Favio le envió al participante y a la jurado Amparo Grisales.

De igual manera, el comienzo del programa tuvo un particular momento que demostró que, a veces, la relación entre los jurados es un poco tensionante por sus opiniones divididas. Como ha sido costumbre en esta temporada, Yeison Jiménez se ha destacado, entre otras cosas, por sus constantes piropos para Amparo Grisales. No obstante, parece que en el capítulo de anoche, a la diva de Colombia no le gustó un comentario que hizo su compañero.

¿Por qué Amparo Grisales ‘paró’ a Yeison Jiménez en Yo me llamo?

Al principio del programa, los tres jurados hablaron sobre cuál era su motivación para estar en el reality y buscar al doble perfecto de sus artistas favoritos. Allí, Yeison Jiménez dijo: “Yo vine a buscar la felicidad”. Inmediatamente, Amparo Grisales, en tono irónico, se burló de la respuesta de su compañero: “Pero como Yeison viene buscando la felicidad”. Ante sus palabras, el intérprete de Aventurero aprovechó para pedirle un beso a Amparo, truco que ha utilizado en varias oportunidades para, supuestamente, ‘calmarla’. Sin embargo, esta vez no recibió la respuesta que esperaba. Tajantemente, Grisales le contestó: “La felicidad no la vas a encontrar conmigo, papi”.

Esa particular respuesta provocó risas entre el público, por lo que el cantante de música popular tuvo que regresar a su posición y frenar sus pretensiones cariñosas con Amparo Grisales.

Capítulo 61 - Yo Me Llamo 2021 | Caracol Televisión

¿Quién salió ayer de Yo me llamo?

Luego de ver las presentaciones de los imitadores de Leonardo Favio, Carlos Gardel, Jennifer López y Bruno Mars, los jurados despidieron a ‘la diva del Bronx’, no sin antes destacar el gran avance que tuvo durante su paso por Yo me llamo.

