La razón por la que Linda Palma no puede estar de pie por mucho tiempo

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en Revista Vea

Linda Palma comparte a diario con sus seguidores la experiencia que ha vivido debido a la esclerosis múltiple, enfermedad autoinmune que padece desde hace varios años.

En esta ocasión, la presentadora de entretenimiento reveló a través de su cuenta de Tik Tok la razón por la cual no puede estar de pie por mucho tiempo.

“Yo no puedo estar de pie porque tiendo a sufrir mareos o algo de vértigo, debido a una lesión premoral que sufrí en el cerebelo en el 2016 y por eso todavía me cuesta un poco estar mucho tiempo de pie, pero si he podido caminar en tacones con ayuda de mi terapeuta”.

La presentadora agradeció a sus seguidores la preocupación y el cariño que le expresan a diario durante la emisión de entretenimiento de Noticias Caracol.

Te puede interesar: 5 datos curiosos que no sabías de Linda Palma y Diego Pulecio