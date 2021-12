“Pasé por momentos de dolor, lloré”: La Segura reaparece y habla sobre su salud

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura, es una generadora de contenido que en su cuenta de Instagram tiene 7,8 millones de seguidores. Hace unos días, había aparecido desde una clínica para contar que estaba sufriendo fuerte dolores corporales, como consecuencia de un disparo que recibió hace casi 8 años. Por esta situación, la influencer llevaba más de 15 días sin aparecer en sus redes sociales. Sus fanáticos estaban preocupados, y le había estado preguntando insistentemente cómo evolucionaba su salud. “Para quienes les importa cómo va mi proceso de recuperación y no habían visto mis historias, por aquí se los dejo… Gracias en serio por tanto amor y mensajes lindos”, escribió en una publicación.

De igual manera, La Segura explicó que ha pasado por muchos momentos de dolor y no quería que sus fanáticos la vieran en mal estado, por eso se ausentó de las redes. “Los extrañé, estuve como casi 15 días perdida. Todos han sido conscientes de mi condición de salud, de los dolores, han estado súper pendientes, me han mandado mensajes. No quería aparecer así de nuevo, pasé por momentos de demasiado dolor, donde he llorado, he reído, quería aparecer con la misma energía con los gritos de La Segura”, expresó.

Según contó, los fuertes dolores comenzaron luego de hacer, durante dos días seguidos, algunas labores domésticas en su hogar. De hecho, muchos de sus seguidores la criticaron por eso. “Todo ocurrió después de que se me ocurrió ponerme de Esperancita y hacer oficio por dos días en mi casa, como una persona normal. Y llegó una noche en la que yo dije, me siento mal, pero pues los dolores con los que convivo son cosas que ya he aprendido a llevar día a día, así que me pareció sumamente normal”. Aunque en un inicio pensó que esos dolores eran causados por los biopolímeros, un experto confirmó la verdadera razón de sus molestias. “Fui a donde un especialista de biopolímeros en Bogotá. Estaba buscando respuestas, estaba buscando alivio, y el doctor tras ver la resonancia me dijo que el dolor no era causado por los biopolímeros sino por mi lesión medular”.

