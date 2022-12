La nueva Señorita Colombia, Sofía Osío Luna, nos reveló sus secretos de belleza.

Sofía Osío Luna, barranquillera de 22 años, 1,75 metros de estatura y medidas casi perfectas, representante del departamento del Atlántico y profesional en Marketing y Comunicación de Moda del Instituto Europeo de Diseño de Barcelona, es la nueva Señorita Colombia 2022-2023. Desde su llegada al El Concurso Nacional de Belleza en Cartagena Sofía se convirtió en una de las favoritas y día tras día, en su aparición en los diferentes eventos, fue perfilándose como la nueva reina. Hoy, al cumplir tres semanas de llevar con orgullo y distinción la banda, el cetro y la corona de Miss Colombia, la nueva soberana nos revela algunos de sus tips, claves y secretos de belleza.

LAS CINCO CLAVES DE BELLEZA DE LA SRTA. COLOMBIA

Al preguntarle a Sofía Osío Luna sobre los tips, secretos y cuidados de belleza que la hicieron llegar a ser coronada como la mujer más bella de Colombia, esto nos respondió la nueva soberana: “Primero: trato de entrenar por lo menos cinco veces a la semana. Segundo: siempre me ha gustado comer muy saludable porque cuando estaba pequeñita era un poco rellenita, comía muchos dulces, entonces al crecer tome conciencia de la importancia de tener una relación saludable con la comida y el ejercicio, por salud no solo física sino también interior. Tercero: siempre me desmaquillo y me lavo la cara, uso cremas hidratantes y ácido hialurónico. Cuarto: me levanto y agradezco, me miro al espejo y me digo cosas bonitas. Quinto: considero que hay que procurar hacer lo que te genere más felicidad ¡Lo que te haga feliz! Eso es clave para verte y sentirte pleno”, afirmó la barranquillera.

Sofía Osío Luna, Señorita Atlántico se convirtió este domingo 13 de noviembre como la nueva Señorita Colombia 2022-2023. Foto: Leonarado Sánchez

Para terminar, Sofía Osío Luna agregó un mensaje para las mujeres en estos tiempos de cambio y evolución global. “Como mujeres somos un orgullo no solo para el país, sino para el mundo entero; somos capaces de lograr cualquier cosa que nos propongamos, somos mujeres fuertes y valientes. Hemos demostrado que podemos ocupar cargos muy importantes, somos líderes y empresarias que día a día demuestran todas sus capacidades en las tareas que desempeñamos”, promulgando así parte del mensaje que la llevó a triunfar y por lo que continuará trabajando.

