‘La Voz Kids’: Manuela dedicó emotivo show a su padre que batalla contra el cáncer

Hoy se vivió el segundo capítulo de La Voz Kids. Niños y niñas entre los 6 y los 15 años han llegado al escenario para descrestar a los entrenadores Kany García, Nacho y Andrés Cepeda, con sus increíbles voces.

Te puede interesar: Kany García, jurado de ‘La Voz Kids’, casi muere en un accidente. Esto le pasó

Poco a poco, las tres estrellas de la música han venido escogiendo los integrantes de sus equipos. Además de escuchar sus voces, también han podido conocer sus historias de vida, que, en su mayoría, son bastante conmovedoras.

Manuela dedicó emotivo show a su padre que batalla contra el cáncer

Antes de que los niños suban al diamante de La Voz Kids para realizar sus presentaciones, cada uno pasa junto con sus familiares a una entrevista con los presentadores Laura Acuña e Iván Lalinde. En ese lapso de tiempo, cuentan sus historias de vida y cómo llegaron a la música.

Vea también: ‘La Voz Kids’: niño conmovió al cantarle a su madre fallecida por la violencia

Tal es el caso de la niña Manuela Villa, quien reveló que su padre padece cáncer. Por esa razón, quiso dedicarle su presentación que terminó siendo todo un éxito, pues los Nacho y Kany voltearon su silla. Manuela aseguró que su papá se encuentra en la clínica, recibiendo tratamiento médico, pero que tenía todo su apoyo para dar lo mejor de sí en el escenario, pese a que no estuviera físicamente acompañándola. El momento fue bastante emotivo, pero la gran energía de la niña terminó sorprendiendo aún más.

Con No me duele el frío de Wilfran Castillo, Manuela Villa llenó de sabor el escenario y puso a bailar a los entrenadores. La niña no pudo ocultar su felicidad de haber pasado su audición a ciegas. “Estoy muy feliz porque este ha sido mi sueño, estar aquí en La Voz Kids y pisar este escenario con propiedad”, dijo al finalizar su presentación.

La puertorriqueña Kany García fue la afortunada de quedarse con la niña en su equipo. La entrenadora también expresó su felicidad de tener una voz vallenata que complementará muy bien todo su grupo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí