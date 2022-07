‘La Voz Kids’: María Alejandra recibió serenata personalizada de Andrés Cepeda

María Alejandra visitó el Diamante de La Voz Kids y conquistó con su talento e historia de vida. La pequeña, de 11 años, viajó desde Cúcuta hasta Bogotá, Vive de lunes a viernes en un hogar de acogida, y los fines de semana sale con su hermana melliza, para estar en la casa de su mamá, Leydi Vera.

María Alejandra interpretó Me nace del corazón, y aunque ningún jurado se volteó, Nacho, Kany García y Andrés Cepeda se encargaron de alegrar su paso por el programa.

Antes de cantar para los tres jurados, la mamá de María Alejandra contó su historia, que hizo que fuera señalada, incluso, por su familia.

“No puedo cuidarlas durante semana y me toca dejarlas en un hogar, eso es difícil porque pierdo verlas crecer. Yo las veía jugar en la casa, al principio fue difícil. Ellas salen el viernes en la noche y están conmigo el sábado y domingo, trato de disfrutarme cada momento con ellas” aseguró Leydi Vera, quien luego recordó que la recriminaron mucho cuando tomó la decisión.

“Cuando las ingresé acá al hogar me decían que no quería a las niñas, que yo quería era tiempo para tal vez loquear, acá tienen lo que yo no puedo darles para que ellas corran y jueguen, donde yo vivió no tienen un espacio para salir a jugar y hacer lo que las niñas quieren, no puedo darles esa posibilidad” contó la mujer, que acompañó a su hija a la audición.