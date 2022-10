‘La Voz Senior’: Chencho es el finalista del equipo de Kany García

Con la finalista del equipo de Andrés Cepeda y con el de Kany García, quedaron definidos los dos primeros cantantes que se enfrentarán el próximo martes en la gran final

Juan Carlos, Luis Enrique, Jorge y Chencho, fueron las cuatro voces escogidas por la puertorriqueña para que lucharan por un cupo en la final. Cada uno logró cautivar a los tres entrenadores. El público vibró con sus grandiosas voces.

Así fue la semifinal del equipo de Kany García

La noche comenzó con Juan Carlos, quien, en la primera ronda brindó un gran show al interpretar Caballo viejo, de Simón Díaz. “Una canción muy hermosa de mi gran maestro Simón Díaz, venezolano (señalando a Nacho), una gran admiración ahí en la canción y para una belleza de mujer como Kany. Maestro Cepeda, mi admiración siempre, qué dicha compartir con ustedes, mi admiración por todas las enseñanzas, gracias La Voz Senior”, dijo el concursante.

Por supuesto, su entrenadora no dudó en felicitarlo por su gran participación: “Qué dicha el poder recibir de ti las cosas que también te he comentado, como habíamos hablado la otra vez de no arrancar la canción con todo y cómo te fuiste administrando de una manera mucho más ecuánime de lo que habían sido presentaciones anteriores. Para mí no hay cosa más linda que eso, que la gente que le dice a uno las cosas con amor”. En la segunda ronda cantó Hola soledad, tema que lo hizo brillar en el escenario.

Enseguida, el diamante se iluminó con la presencia de Chencho, oriundo de Cali y quien realizó una mágica interpretación de El reloj de Roberto Cantoral. Fue tan especial su presentación, que los tres entrenadores se pusieron de pie al final, para felicitarlo. “Cada vez que te paras ahí y cierras los ojitos, yo lo agradezco tanto, qué mamera tan linda y tan sencilla de poder conectar con los que te estamos viendo”, le dijo la intérprete de Hoy ya me voy.

Por su parte, Jorge cumplió su sueño de cantar en la semifinal con su entrenadora, después de cantar Amor, amor, amor. “Una gran presentación como siempre, nunca has tenido una noche floja, nunca has tenido una canción que no nos entusiasme. Siempre nos regodeas, no solamente con ese vozarrón tan impresionante que tienes, sino con tu estilo a la hora de interpretar. Hoy viene magníficamente ataviado con tu traje de y te queda genial. Eres una persona que siempre se ha destacado precisamente por eso, por una gran elegancia por una gran altura”, le dijo Cepeda, resaltando su gran show.

Luis Enrique interpretó Sombras nada más, y al igual que sus compañeros, también fue muy halagado por los entrenadores. “Espectacular como siempre. Para mí Luis Enrique ha sido de esos artistas consistentes en la competencia, haciendo siempre de tu estilo, que es lo que has hecho toda tu vida, lo haces como todo un profesional”, le dijo Kany.

Después de escuchar dos presentaciones de cada uno en la semifinal, Kany García escogió a Chencho para que la acompañe el próximo martes en la gran final.