‘La Voz Senior’: Gloria Elena es la finalista del equipo de Nacho

Falta solo un día para que se conozca a la mejor voz de Colombia mayor de 60 años. La Voz Senior llega a la gran final, y sus tres entrenadores, Kany García, Andrés Cepeda y Nacho cuentan con un finalista cada uno para competir por el premio mayor. Hoy, el cantante nacido en Venezuela escogió al suyo.

Luis Alberto, de 66 años, Gloria Elena de 62, Gonzalo, de 64 y Betty, de 61, dieron lo mejor de su talento en el diamante para que su entrenador los escogiera y llegar así a la final del concurso. La última noche de las semifinales del programa de Caracol Televisión inició con la presentación de Luis Alberto, un antioqueño que conquistó desde el inicio con su arrollador talento y buen humor. Te casaste Toño y El desempleado, fueron los temas que eligió el participante para ganar un cupo en la final.

Nacho escogió a su finalista de ‘La Voz Senior’

Gloria Elena, la participante que sobrevivió a un cáncer de pulmón hace nueve años y emocionó a los entrenadores con su testimonio de vida, cantó Paloma brava y Volver. Gonzalo Giraldo los puso a bailar a todos con Salsa y control y Todo me gusta de ti. Finalmente, Betty interpretó No me queda más y Cómo han pasado los años, y recibió muchos elogios de Nacho, Kany García y Andrés Cepeda.

Antes de comunicar su decisión final, Nacho recibió, de sorpresa, los saludos que le enviaron sus seres queridos. Videos de amor de María Donatti, su mamá, y Hermito, su hermano, hicieron llorar al cantante. “En mi pasado fui rebelde, creído, pero el tiempo nos enseña que eso no sirve de nada, que si todos los seres humanos pusiéramos el amor siempre antes de dar un paso, siempre pensando en el amor y teniendo a Dios en nuestros corazones, entonces siempre vamos a tener un resultado maravilloso. Esto es un regalo que no me esperaba para nada, ahí recuerdo el cariño y orgullo de mi familia por el resultado de tanto trabajo”, dijo.

Finalmente, Gloria Elena fue la elegida por el artista para llegar a la final representante al equipo de Nacho. “Esto es un milagro del cielo”, dijo la concursante, que competirá mañana con Nubia y Chencho en la gran final de La Voz Senior.