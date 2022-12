‘La vuelta al mundo en 80 risas’: Juan Diego Vanegas se hizo particular tatuaje

En el más reciente capítulo de La vuelta al mundo en 80 risas, las parejas continuaron su recorrido por diferentes países. Desde la India, Gabriela Tafur y Jhovanoty estuvieron en la zona comercial de Varanasis y se arriesgaron a comercializar algunos productos, al mejor estilo colombiano, con un megáfono en mano. De hecho, el humorista comparó ese lugar con el centro de Bogotá cuando las personas van un 23 de diciembre a las 6:00 p.m. a comprar los regalos de Navidad.

Por su parte, Juan Diego Vanegas y Piroberta estuvieron en Tailandia. El chef de Día a Día afirmó que quería hacerse un tatuaje típico que realizan en bambú.

Piroberta le insistió para que le dejara escoger el diseño para que se tatuara. “Confía en mí, uno que va a quedar espectacular”, le dijo. “Esta técnica de tatuaje es muy antigua y es utilizada por los monjes budistas. Sabe qué es lo que más me gusta de estármelo haciendo, que estos tatuajes generan protección en el cuerpo de la persona que se lo está haciendo”.

Así le quedó el tatuaje a Juan Diego Vanegas

Una vez le terminaron el diseño, el chef de Día a Día se levantó de la camilla y observó su brazo, al ver el resultado, quedó completamente decepcionado por el diseño que escogió Piroberta. Se trató de una carita feliz. “Lo que acaba de hacer no lo puede volver a hacer en su vida. Usted cómo va a hacer un tatuaje de esos para una persona que le pidió una cosa completamente diferente”, le dijo Juan Diego.

El humorista de Sábado Felices le respondió: “Juandi, me parece que era el acertado para ti, una carita feliz, tú cuando envías un Emoji, ¿cuál envías?, una carita feliz”. El chef cerró diciendo: “sí la perdono porque yo he estado muy feliz en este viaje y como yo soy una buena persona, yo no devuelvo golpe con golpe, sino que yo devuelvo golpe con cariño y con un abrazo y esa va a ser mi forma de demostrarle a usted el amor que le tengo”.