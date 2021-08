Lady Di, a 24 años de su muerte, surgen nuevas teorías de su verdadero amor

A 24 años de la muerte de la princesa Diana, se sigue hablando de un complot, al tiempo que se sabe que Dodi no fue su gran amor, sino un médico .

Hoy 31 de agosto la princesa Diana cumple 24 años de haber fallecido en un absurdo accidente en el túnel del Alma en París. El carro en el que iba, huía a toda velocidad de los paparazzi que deseaban fotos de ella y su entonces novio, Dodi Al Fayed. En ese momento se pensaba que Dodi era el amor de su vida, se habló de un accidente o un complot, incluso de un posible embarazo. Al cumplirse un aniversario más de la muerte de la llamada princesa del pueblo o de corazones, se ha sabido que Dodi no era el amor de su vida, sino un médico pakistaní. También se ha establecido que Carlos fue interrogado por la policía, porque años antes de morir, Diana lo señaló de querer hacerle daño. Pero no todo está dicho, se espera con ansias una serie de pódcast que revelarían más datos inéditos de Diana.

CARLOS INTERROGADO

Para comenzar los descubrimientos sugieren que, aunque la familia Real quería que Diana no fuera la protagonista de tabloides y revistas y le molestaba el desafío constante que la princesa de Gales hacía a la corona, aún no se ha podido demostrar que hubiera un complot para matarla. Lo que sí es cierto es que ella escribió en una nota que temía por su vida y sabía que Carlos, su entonces esposo trataría de planear un accidente en auto para quedarse con la niñera de William y Harry, Tiggy Legge-Bourke. Según esa nota ni Diana ni Camila estaban en los planes de Carlos de Gales. La nota que se conoció sólo años después de la muerte y fue cuando Scotland Yard citó al príncipe Carlos a un interrogatorio que ocurrió en el Palacio St. James en el más absoluto secreto. Sin embargo, no surgieron pruebas reales para seguir indagándolo en la investigación que se denominó Page y paró ahí.

Según el Daily Express las investigaciones se han reanudado, pero resultados no ha habido. Mohamed Al Fayed, padre de Dodi, siempre dijo que la Corona mató a la pareja.

Sobre Dodi, según el libro Las crónicas de Diana, escrito por la periodista Tina Brown. Dodi pudo haber sido un paño de lágrimas o una forma de crearle celos a su verdadero amor: el médico, Hasnat Khan a quien conoció en el hospital Royal de Londres Brompton, cuando realizaba trabajo humanitario. La pareja se enamoró e incluso se llegó a hablar de vivir juntos, aunque él nunca le propuso matrimonio. Se veían en Kensington a donde él llegaba escondido en un baúl o en sitios públicos a los cuales ella llegaba disfrazada. El romance se acabó cuando se filtró en los medios de comunicación y él se convirtió en un perseguido. El galeno no toleró esta situación y rompió con ella. Diana se sumió en una gran tristeza, pero pensó que darle celos con Dodi podría funcionar para volver con el cardiólogo.

LA ESTATUA DE SUS 60 AÑOS

En el patio de Sunken Garden de Kensington, el lugar favorito de Diana y su última residencia, William y Harry inauguraron el pasado 1 de julio una estatua en honor a ella. Los hermanos dejaron por un momento sus diferencias y develaron la imagen. Alrededor de este hecho ha habido dos noticias: una que los hermanos siguen peleados, escasamente hablaron sobre fútbol en los minutos que estuvieron cerca, y en los cuales el distanciamiento obligatorio por la pandemia fue la mejor coartada para evitar cercanías y de otro, la crítica sobre la imagen de Lady Di. La han tachado de muy masculina, de inoportuna, fea e incluso la han comparado con He Man. Como sea, Lady di siempre dará de qué hablar, sin duda es la figura de la realeza inglesa más seguida, criticada, querida y admirada de la historia reciente.

La estatua estará abierta hoy martes 31 de agosto al público como una excepción, por el aniversario del fallecimiento de Diana.