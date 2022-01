“Las detesto”: estas son las razones por las que Juanes odia las redes sociales

Juan Esteban Aristizábal, mejor conocido como Juanes, sorprendió en las últimas horas al publicar un video en su cuenta de Instagram, donde tiene 4,3 millones de seguidores, contando que odia las redes sociales, pero que, a su esposa e hijos, les encantan.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto, no es que las odie, porque yo no odio la gente. O sea, sí odio las redes sociales, pero es por lo que significa eso, lo que implica, lo que hay que hacer”, confesó el intérprete de La camisa negra.

Aunque aceptó que, de vez en cuando, sí usa las redes sociales para publicar contenido o simplemente para ver lo que hacen las demás personas, no está de acuerdo con la presión a la que constantemente se tienen que someter respecto a sus vidas privadas. “Cecilia ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales, entonces claro, es todo el día lo mismo, yo diciendo todo el día ‘pero qué mi*** me invento, no.... Estoy mamado de esa m****, no quiero inventarme nada más, me vale ver** las pu*** redes sociales”, afirmó el cantante.

En el video, que ya cuenta con más de 78 mil reproducciones, se observa a Juanes junto a su esposa Karen Martínez en una mesa, al parecer de un restaurante, y desde allí, habló sobre ese tema, luego de que, además, su esposa le dijera que a todas las personas les encantaba las redes. “No, a todo el mundo no le encantan, de vez en cuando los chismoseo, admito que sí me gusta chismosear, pero no siempre... Todo el día viendo lo que hace todo el mundo, no me gusta, estoy muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer”, ´fueron las palabras con las que finalizó la grabación que generó todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

“Todos deberíamos pensar igual”, “no sé si es sarcasmo, pero sí me identifico”, “había que decirlo y se dijo”, “estás en lo cierto, las redes sociales se hicieron para socializar, pero la mayoría no socializa”, “de acuerdo contigo @juanes y lo peor de todo es que ahora el talento lo miden de acuerdo a la cantidad de seguidores que la persona tenga”, comentaron algunos usuarios.

