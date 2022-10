Laura Acuña: ¿Cuánto valen sus tacones rusos que son difíciles de conseguir?

Desde hace varios meses, la presentadora santandereana Laura Acuña llegó al canal Caracol para ser parte de La Voz Kids y La Voz Senior, junto al presentador paisa Iván Lalinde.

Laura Acuña, presentadora de La Voz Senior confesó su gusto por los tacones y se refirió a la gran colección de zapatos altos que tiene. Foto: Jairo Quintero - Jairo Quintero

Su presencia ha sido bastante comentada por sus fanáticos quienes día a día están al pendiente de lo que sucede con su vida profesional y personal. A través de sus redes sociales, Laura comparte algunos detalles que son muy importantes para ella.

El pasado fin de semana estuvo como invitada en el programa The Suso’s Show, donde se ‘robó’ toda la atención no solo del presentador, sino también del público y los televidentes, por su particular outfit, pues llevaba un top de color rosado, una minifalda de color negro y unos exclusivos tacones.

Laura Acuña y su pasión por los tacones

La presentadora de La Voz Senior, que cuenta con 4.3 millones se seguidores en Instagram, reveló en dicha entrevista su debilidad por los zapatos altos, los cuales, tiene bastantes como colección en su casa, entre ellos, los que llevó al programa. “Amo los tacones. Son mi debilidad. A mí la ropa y los bolsos no me trasnochan tanto; nada de lo que normalmente les gusta a las mujeres. A mí lo que me trasnocha son los zapatos. Los tacones me parecen alucinantes”, dijo.

Esos que llevaba puestos son unos tacones bastante exclusivos. Sin embargo, el presentador Dany Hoyos, conocido como ‘Suso, el paspi’, señaló que la producción del programa consiguió varios tacones que hacen parte de su colección. Eso sorprendió a la santandereana. “Tacones mejor empacados que yo”, le dijo Suso mientras sacaba sus zapatos. “Oiga que inseguridad en mi casa”, dijo entre risas la presentadora al ver alguna de su colección.

¿Por qué los zapatos de Laura Acuña son difíciles de conseguir?

Dentro de los zapatos que Suso sacó, mostró una caja de tacones azules que, para la presentadora, tienen un significado muy especial. De igual manera, también mostró unos exclusivos de Carolina Herrera que, según ellos, son muy difíciles de conseguir. “Eso es ruso y esos tacones tienen una historia divina, porque mi hermana, que ha viajado mucho por el mundo, me los trajo. Le tocó luchar mucho para conseguirlos. Los amo y los tengo en la caja todavía, porque son muy difíciles de conseguir, toca ir hasta allá”.

Esto cuestan los zapatos rusos de Laura Acuña

Esos tacones, que son uno de los que la presentadora más cuida, son exclusivos de Aleksander Siradekian, un diseñador exclusivo de zapatos de Rusia.

El diseñador tiene novedosos diseños que son fabricados en Italia y que, a su vez, son tan únicos que tienen un precio desde los 4 millones de pesos colombianos, aproximadamente.