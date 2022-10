Laura Acuña le dio la bienvenida a Marbelle en su próxima llegada a Caracol TV

En los últimos días, Caracol TV ha emitido un comercial sobre un nuevo reality musical que llegará a las pantallas del canal. En él, se observa que Marbelle fue “elegida para la descarga”, nombre del nuevo programa que elegirá a los mejores cantantes de la industria musical.

En el comercial se observa a la ‘reina de la tecnocarrilera’,con maleta en mano, en un aeropuerto, simulando un viaje, en ese instante, llega una “funcionaria” y le dice de manera sarcástica: “Uy, doña Marbelle, no me diga que se nos va del país. La vamos a extrañar tanto.”, a lo que Marbelle no responde nada y solo hace un gesto de desaprobación.

La bienvenida de Laura Acuña a Marbelle

Luego de conocerse que la artista caleña participará como mentora en el reality musical junto a Gusi, Maía y Santiago Cruz, ha recibido comentarios de todo tipo. Algunos internautas apoyan su carrera profesional, mientras que otros no están de acuerdo con su participación en el programa debido a las últimas polémicas en las que se ha visto envuelta.

“Me encanta ver a Marbelle en televisión”, “la vedad no me gusta como persona”, “me gusta solo como canta, tiene canciones divinas”, “Marbelle es muy talentosa”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

En una publicación que hizo el cantante Lucas Arnau, quien próximamente lanzará una canción con Marbelle, la presentadora de ‘La voz senior’, Laura Acuña mostró si apoyo a la cantante y dio a entender que la recibirá con los brazos abiertos en su nuevo proyecto. “Bienvenida ahora sí a tu casa”, haciendo énfasis en que las dos trabajarán en Caracol Televisión.

