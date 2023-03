Letra de Bizarrap y Arcángel: ¿La nueva canción es una indirecta para Anuel AA?

Arcángel al parecer, comienza otro round en su pelea mediática con Anuel. El intérprete de Pa´que la pases bien se unió con Bizarrap para lanzar BZRP Music Sessions #54, una ‘tiradera’ que, al parecer, tiene varias indirectas muy directas para el ex de Karol G, quien hace apenas un mes, en un video en vivo, se refirió con términos no muy agradables artista newyorkino. “Nos inspiraste, a Bad Bunny, a mí también me inspiraste; no hay que seguir repitiéndolo. Claro que nos inspiraste, si fuiste un fenómeno, estúpido”, dijo Emmanuel Gazmey Santiago, conocido como Anuel AA, quien asegura que creó el trap. Ahora, en el lanzamiento de Bizarrap, una vez más, Arcángel le deja claro cuál es su lugar. “Esos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez”. También se refirió a su continuidad en la industria musical, “quieren verme, hacerme fracasar. Llevan años tratando, pero eso no va a pasar”.

Te puede interesar: Anuel le copió frase a Shakira y le llueven críticas: “payaso y maleducado”

En ´BZRP Music Sessions #54', Arcángel le lanzó varias indirectas a Anuel. Foto: Instagram

Por qué Anuel y Arcángel están de pelea

En 2016, Arcángel, Anuel, Ozuna y De La Guetto lanzaron La ocasión, un tema que se convirtió en éxito, tanto que en 2018 los artistas que hoy están disputa, se unieron para hacer Rojo y un año después, Tú no amas.

Pero en 2020, su relación tomó otro rumbo, pues Anuel aclaró que Nicky Jam, Farruko, Daddy Yankee y Ñego y Kendo eran los únicos amigos que quería tener en el ambiente musical.

Te puede interesar: ¿Anuel nombró a Karol G en concierto? Rauw Alejandro lo habría salvado

Sin decir los motivos de su alejamiento, que dicen que podría haberse dado por los problemas de Anuel con su ex mánager, que es familiar de Arcángel o por egos profesionales, Arcángel le contestó en Reggaeton de la calle,y aclaró cómo estaban las cosas entre ellos. “Yo no tengo un problema personal con él (Anuel), pero sí tuvimos una diferencia que simplemente yo decidí dejarlo ahí, porque con el tiempo se resuelve o todo sigue igual”. El músico también expreso que no le quitaba el sueño ‘reconciliarse’ con el ex de Yailin, ‘la más viral’. “Para ser sincero, si lo arreglamos está bien y si no, también. Lo único que yo quiero es que nos respetamos”.

La pelea entre los artistas continuó, pues mientras Anuel declaraba, en febrero, que Arcángel ya no era un artista actual, el músico de 37 años tomaba con sarcasmo que el intérprete de Delincuente se proclamara como el creador del género, a tal punto que le envió un contundente mensaje en un live: “yo no soy tu competencia, yo soy tu inspiración, a la competencia no le llegas ni a las uñas”.

Te puede interesar: Yailin y Anuel se habrían separado después de llegar a los golpes físicos

Respecto a ciertas declaraciones de Anuel, que daban a entender que su colega sentía celos de él, no pudo contenerse. “Cómo yo voy a envidiar a una persona que no tiene dicción, que no sabe ni hablar, escribir menos. ¿Qué se te puede envidiar a ti? ¿Dinero? Dinero lo tiene todo el mundo aquí”.