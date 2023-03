Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2023

Hace unas horas se llevó a cabo la 95.ª edición de los Óscar, uno de los eventos más importantes de la historia del cine y de Hollywood organizado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El comediante Jimmy Kimmel presentó, por tercera vez, los prestigiosos premios que tuvieron lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Por primera vez en muchos años, la Academia decidió volver a televisar la entrega de todas las 23 categorías nominadas. Este 2023, 16 estrellas recibieron su primera nominación a los Óscar luego de décadas de trayectoria, entre ellos, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Ke Huy Quan y Rihanna.

1/6 Rihanna Foto: Getty Images - Getty Images 2/6 Vanessa Hudgens Foto: CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO - CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO 3/6 Brendan Fraser Foto: CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO - CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO 4/6 Lenny Kravitz Foto: CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO - CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO 5/6 Danai Gurira Foto: CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO - CRÉDITOS FOTOS: E! ENTERTAINMENT @EONLINELATINO 6/6 Lady Gaga Foto: Getty Images - Getty Images

Ganadores de los Premios Óscar 2023

Como todos los años, las mejores y más esperadas categorías se dejaron para lo último de la ceremonia:

- Mejor Largometraje Animado: Pinocho del Guillermo del Toro, lo que marca el tercer Óscar para el director mexicano de 58 años.

- Mejor Actor de Reparto: Ke Huy Quan, por su participación en Todo en todas partes al mismo tiempo. El actor vietnamita apareció por primera vez en el cine, cuando apenas era un niño, en la película Indiana Jones y el templo maldito, y tuvo una nueva oportunidad en Hollywood ahora, casi cuarenta años después. “Gracias, mi madre tiene 84 años y está en casa, mamá, me acabo de ganar un Óscar. Mi viaje inició en un bote, pasé un año en un campo de refugiados y de alguna manera terminé en Hollywood, algunos dicen que historias como estas solo suceden en las películas, no puedo creer que me suceda a mí, este es el sueño americano, muchas gracias a la Academia por este honor, a mi mamá por el sacrificio que hizo para traerme hasta acá, a mi hermano menor que me llama todos los días para recordarme que me ama y me cuida”, expresó.

- Mejor Actriz de Reparto: A sus 64 años, Jamie Lee Curtis recibió su primer Premio Óscar, en la primera nominación que obtiene en 45 años de carrera artística. La reacción de la actriz de Todo en todas partes al mismo tiempo fue una de las más emotivas de toda la gala. “Sé que parece que estoy aquí yo sola, pero no es así, hay cientos de personas detrás de mí. Nosotros nos ganamos un Óscar juntos, y mi madre y padre los dos estuvieron nominados en categorías diferentes, no puedo creerlo, papás: me acabo de ganar un Óscar”, dijo entre lágrimas.

- Mejor Documental: Navalny.

- Mejor Cortometraje: Un adiós irlandés.

- Mejor Fotografía: Sin novedad en el frente.

- Mejor Maquillaje y Peinado: The Whale, también conocida como La ballena.

- Mejor Diseño de Vestuario: Pantera Negra: Wakanda por siempre.

- Mejor Película Internacional: La película alemana Sin novedad en el frente fue una de las más galardonadas de la noche.

- Mejor Cortometraje Documental: The Elephant Whispers.

- Mejor Cortometraje Animado: The Boy, The Mole, The Fox and The Horse.

- Mejor Diseño de Producción: Sin novedad en el frente.

- Mejor Banda Sonora Original: Sin novedad en el frente.

- Mejores Efectos Visuales: Avatar: El camino del agua.

- Mejor Guion Original: Todo en todas partes al mismo tiempo.

- Mejor Guion Adaptado: Ellas hablan.

- Mejor Sonido: Top Gun 2: Maverick, protagonizada por Tom Cruise.

- Mejor Canción Original: Naatu Naatu de la película RRR.

- Mejor Montaje: Todo en todas partes al mismo tiempo.

- Mejor Director: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, también conocidos como Daniels, también escritores de la película Todo en todas partes al mismo tiempo. Se llevaron este premio este año en su primera nominación.

- Mejor Actor: Brendan Fraser por su protagónico en The Whale, en su primera nominación a los Óscar. “Así se ve el multiverso, por Dios, le agradezco a la Academia por este honor y al estudio por la película tan atrevida, agradecido por darme esta oportunidad en The Whale, a los demás actores sus corazones tamaño ballena nos permiten ver dentro de sus almas como nadie lo puede ver y es un honor estar nominado con ustedes en esta categoría. Empecé en este negocio hace 30 años y las cosas no siempre cayeron fácilmente. Quiero dar las gracias porque este momento no pudo haber sucedido en otro momento. Gracias a cada uno de ustedes”, dijo.

- Mejor Actriz: Michelle Yeoh, de 60 años, ganó por su protagónico en la película Todo en todas partes al mismo tiempo. “Gracias, a todos los niños y niñas que se parecen a mí y que están viendo esta noche: esto es una luz de esperanza y posibilidades, es prueba de que los sueños se hacen realidad, pueden soñar grande, damas no dejen que nadie les diga que ya pasó su momento, no se den por vencidas. No estaría aquí esta noche sin los Danieles, sin el elenco y equipo maravilloso, quiero dedicar esto a mi mamá, a todas las madres del mundo porque ellas son las verdaderas súper héroes y sin ellas ninguno de nosotros estaría aquí, ella tiene 84 y yo me llevo esto para ella que está viendo esto en Malasia con amigos y familia”, expresó.

- Mejor Película: Todo en todas partes al mismo tiempo.