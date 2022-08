“Lo adoro”: Sara Montoya habló sobre su supuesta relación con Sebastián Caicedo

Una de las separaciones más sonadas del mundo del entretenimiento ha sido la de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, quienes llevaban 13 años de relación. Los actores se casaron en 2019 y hasta hace unos meses, demostraban estar muy enamorados.

Te puede interesar: Sebastián Caicedo tiene un ‘hijo’ poco conocido que no es de Carmen Villalobos

Luego de su separación con Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo fue relacionado con Sara Montoya. La influenciadora habló. Foto: Instagram - Instagram

Para sorpresa de sus fanáticos, hace unas semanas decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Los motivos reales son desconocidos, pero según declaró Sebastián, no fue por infidelidad, ni tampoco, como se llegó a decir en redes sociales, porque él supuestamente era gay.

Vea también: ¿Infidelidad? Sebastián Caicedo reveló por qué se divorció de Carmen Villalobos

En redes sociales, el actor fue relacionado con Sara Montoya, una influencer con la que fue visto compartiendo en un restaurante.

Sara Montoya habló sobre su supuesta relación con Sebastián Caicedo

En medio de una entrevista con Lo sé todo, la influenciadora, quien tiene 118 mil seguidores en Instagram, habló por primera vez sobre lo que realmente ocurre entre ella y el exesposo de Carmen Villalobos. “Yo adoro a Sebas. Lo puse en redes y la gente dice ‘ay, es que vimos un corazón y un te adoro’, pues es que es la verdad, yo lo adoro, qué hacemos”, dijo.

Te puede interesar: Influenciadora relacionada con Sebastián Caicedo le escribió a Carmen Villalobos

Inmediatamente, el periodista le preguntó: “¿están o no están juntos?”, a lo que ella contestó: “uno no tiene por qué contarle la vida privada a nadie y ellos dieron declaraciones de que no se separaron por ninguna persona, hay que dejarlos, hay que respetar un poquito y darles ese espacio como pareja que ellos necesitan y obviamente todos tenemos una vida privada”. Por el momento, Sebastián no se ha referido a esos rumores.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

A raíz de los rumores de la supuesta relación que tiene Sara Montoya con Sebastián Caicedo, la influenciadora ha recibido muchas críticas en sus redes sociales. No obstante, ella se defendió y dijo: “tengan vida propia, no hay necesidad de suponer sobre la vida de los otros, yo digo que es más chévere vivir su vida propia”.

Por ahora, la generadora de contenido se dedica a hacer talleres de repostería saludable, así lo ha dejado en evidencia en su perfil de Instagram.

Te puede interesar: Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo: estos son los bienes que comparten