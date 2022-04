“Lo conocí cuando era mi fan”: Paisavlogs sobre Felipe Saruma

Paisavlogs es un reconocido influencer cuyo nombre de pila es Daniel Patiño. Fue uno de los primeros colombianos en comenzar a crear contenido para redes sociales. En su cuenta de Instagram tiene 2,8 millones de seguidores, en TikTok 1,9, en Twitter 1,8, en Facebook 3 y en Youtube 2,5 millones de suscriptores.

Te puede interesar: Edad de Felipe Saruma: ¿Cuántos años le lleva Andrea Valdiri?

Cuando arrancó en el mundo digital, uno de sus primeros fanáticos fue el santandereano Felipe Saruma, quien ha sido tendencia durante los últimos meses por su relación con Andrea Valdiri. Así lo contó él mismo en una entrevista con Desparcha2 TV.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“De un día para otro empezó a olvidar todo lo que los demás hicimos por él, empezó a trabajar solo. No entiendo el cambio drástico que tuvo Felipe en su vida, en su pensamiento y en su círculo. Algún día lo entenderé, y seguramente algún día el camino nos cruzará y lograremos hablar con más madurez respecto al tema”, dijo el generador de contenido, quien fue uno de los amigos más cercanos de Saruma hace un tiempo.

El generador de contenido aseguró no entender por qué el cambio de actitud de su amigo. “No sé si fue cuando se vinculó con su actual pareja, supongo en algo habrá influenciado porque todos sabemos que la persona con la que él está en estos momentos es una mujer bastante empoderada, bastante clara en su vida y Felipe siempre ha sido una persona muy noble… No sé si involucrarse en ese círculo con ella, que es bastante pesado en la farándula y la burguesía costeña, habrá influenciado en su actual comportamiento. En lo personal y lo puedo decir donde sea, a mi me parece que Felipe se volvió un desagradecido y uno tiene que agradecer a las personas que algún día le dieron la mano”.

Sin embargo, Paisavlogs también resaltó las cosas buenas de Felipe Saruma. “No podemos negar que es el mejor de Colombia, si no, el mejor de Latinoamérica en cuestiones de producciones audiovisuales. Ideas, actuación, está solo en la plaza, me parece uno de los tipos más talentosos de este país, la gente sabe lo bueno que es, él lo demuestra constantemente”, afirmó.

Te puede interesar: VIDEO: así fue la extravagante boda de Andrea Valdiri y Felipe Saruma