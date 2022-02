“Lo odio”: la tradición familiar que Evaluna no quiere repetir con su hijo Índigo

Si hay un embarazo que ha sido muy sonado en redes sociales y medios de comunicación, ha sido el de Evaluna, quien está esperando a su primer hijo a quien llamarán Índigo, junto a su esposo Camilo.

En redes sociales, los esposos han publicado algunos momentos especiales mientras disfrutan de esta nueva experiencia. También han revelado un par de detalles de la llegada del bebé. Como es costumbre, cada vez que publican algo relacionado con Índigo, se convierten en tendencia. Recientemente, la hija de Ricardo Montaner llamó la atención al revelar que hay una tradición familiar que no le gusta en lo más mínimo y que espera no practicar en el hogar que conformó con Camilo.

Durante el podcast de Amazon Music, llamado En la sala con Evaluna, la joven de 24 años contó que sus padres y hermanos tenían una costumbre que tuvieron que dejar de hacer porque ella manifestó su incomodidad.

¿Cuál es la tradición familiar que Evaluna no soporta?

Según reveló, Evaluna “odia” que en las fiestas de cumpleaños se unte a las personas con la crema de la torta, actividad que en muchos lugares de Latinoamérica suelen realizar las familias. Entretanto, afirmó que en su casa lo dejaron de hacer porque ella manifestó que eso era algo un poco humillante. “Eso de poner tu cara en el pastel cuando te cantan ‘Happy Birthday’, lo odio, no me gusta. Me asusta, es traumático, me hace sentir claustrofóbica, como que me deja pensando: ‘Tú que eres mi hermano me hiciste esto’, es como que no puedo respirar”.

De igual manera, resaltó que espera que a Índigo no le guste esa actividad. “Era una tradición familiar que odiaba, pero lo dejaron de hacer por respeto hacia mí. Espero que jamás vuelva a pasar. Espero que a mi hijo no le guste eso”, puntualizó.

