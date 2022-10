Lorena Meritano respondió a quien la comparó con un “esqueleto andando”

Lorena Meritano es una reconocida actriz argentina que también ha triunfado en Colombia. Uno de sus trabajos actorales más recordados es la de Dinora Rosales en Pasión de Gavilanes. Participó también en La lectora, La isla de los famosos, Merlina, mujer divina, Mujeres asesinas, Tiempo final, Amas de casas desesperadas, Chepe fortuna, Casa de reinas, entre otras producciones.

La actriz recordada por interpretar a Dinora Rosales en Pasión de Gavilanes, envió un contundente mensaje a quienes opinan sobre el cuerpo y la vida de los demás. Foto: archivo vea

En su cuenta de Instagram, donde tiene 1,8 millones de seguidores, suele ser muy activa. En el 2014 sorprendió al anunciar que le habían diagnosticado cáncer de mama. Afortunadamente, en enero del 2015 confirmó que ya estaba completamente sana, después de someterse a un fuerte tratamiento.

Lorena Meritano es criticada por su apariencia física

Recientemente, la actriz compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que una seguidora le dejó en una de sus publicaciones, aparentemente con la intención de ofenderla. El mensaje dice: “Lorena, tú en ese video mejor cállate, pareces un esqueleto andando”.

Aunque muchas veces la actriz suele hacer caso omiso a ese tipo de mensajes, esta vez prefirió no quedarse callada y le contestó: “estoy sana y hermosa y que vos no lo puedas ver no tiene que ver conmigo sino con tu espejo. Dios te bendiga”.

Adicional, en la descripción de la publicación que ya cuenta con más de 10 mil likes, agregó: “es urgente y necesario no opinar desde la total ignorancia sobre el cuerpo, la vida y decisiones sobre “el cuerpo y la vida” de otras personas. Cuando estaba en quimioterapia recibía mensajes como: ‘te ves horrible calva’, ‘no te muestres así’, ‘querés dar lástima’, ‘qué suerte te dejó tu ex’”, comentó la artista.

Pese a esos malos comentarios, la artista optó por no darles importancia para que no afectaran su área emocional. “Gracias a mi madurez y evolución puedo entender y no sufrir, enfermarme o enojarme con quienes, conocidos cercanos o desconocidos en redes sociales puedan decir, inventar, y/o opinar sobre mi cuerpo, mi apariencia o mi vida”.

De paso, le pidió a sus seguidores dejar de opinar sobre la vida de los temas, sobre todo cuando no tienen conocimiento de lo que verdaderamente cada persona tiene que enfrentar. “¿Podemos dejar de reducir este tipo de comentarios: ‘no les des importancia, es envidia, no pasa nada’?”. Esto no solo sucede en las redes, sucede en el entorno familiar, los establecimientos educativos, los grupos de amistades, el barrio, la familia, los grupos de trabajo, etc. Es hora de crecer como sociedad, de respetarnos, amarnos, evolucionar, tomar consciencia, ser empáticos, ser ‘humanos’. ¿Es mucho pedir? Reitero: ¡tu opinión no es mi realidad! Tus comentarios hablan de vos, no de mí. Pero antes de escribir o decir, empecemos a conectar la lengua con mente y corazón”.

Muchos de sus seguidores la felicitaron por escribir ese mensaje y por la valentía que ha tenido siempre a la hora de afrontar cada obstáculo en su vida