Luisa Fernanda W se sometió a una cirugía de implantes mamarios ¡Así luce ahora!

Luisa Fernanda W reveló a través de sus historias en Instagram que se sometió a un procedimiento quirúrgico en el que le reemplazaron sus prótesis mamarias.

“Esta cara es de recién operada. Hace un rato salí de cirugía, estoy en casa. Me fue muy bien, ya me cambié las prótesis, las tenía gigantes. Me aumenté un poquito, pero ya quedé lista, ya con prótesis nuevas. Me siento súper rara porque me quité las uñas y estoy usando medias anti sexis. Lo importante es que salí bien de la cirugía, fue muy rápida y me siento muy bien”, aseguró.

“Ya estoy en casa, gracias a Dios me fue muy bien, ya me cambié las prótesis; yo no sé dónde tenía 400 cc, unas prótesis gigantes, no pareciera que yo tuviera tanto seno”. La empresaria aseguró que la razón del aumento de sus senos a 510cc se debe a que debía “rellenar unos espacios que quedaban”.

Además, comparó la experiencia cuando se operó por primera vez hace nos años. “Yo recuerdo que cuando me hice las prótesis por primera vez, me recuperé muy rápido, pero el dolor era impresionante; estoy en este momento como si nada”.

