Luisa Fernanda W y el error ortográfico que no le perdonan en redes sociales

Luisa Fernanda W se convirtió en blanco de críticas por un error ortográfico que cometió en sus redes sociales. En una ronda de preguntas de respuestas, la youtuber se equivocó en una palabra y en menos de unos minutos sus seguidores la alertaron sobre lo sucedido.

La intérprete de ‘Bloqueo’ estaba hablando sobre Rancho MX, su nuevo restaurante a las afueras de la capital y entre las preguntas realizadas, un internauta le hizo la siguiente: “¿Por qué el restaurante está en Bogotá y no en Medellín?”, a lo que la paisa respondió:

“La oportunidad se dio en Bogotá. Los que me siguen muy de cerca saben que últimamente vivimos más en Bogotá que en Medellín. Entonces esperamos de corazón que todas las personas cuando visiten la capital, puedan ir a conocer nuestro restaurante y vivir cada una de las experiencias que este les brinda”, expresó.

En el texto, Luisa escribió la palabra visiten con “c” y automáticamente desató criticas entre sus seguidores. La empresaria aseguró que escribió de manera muy rápida y, según ella, el autocorrector también hizo de las suyas.

Ante los comentarios, la empresaria acepto su error, pero aseguró sentirse incómoda por la presión que se genera ante este tipo de situaciones.

“Yo veo que hay muchas personas que siempre están pendiente de la ortografía y demás, yo escribo a toda m… y realmente me dejo llevar del autocorrector, pero yo no me las sé todas, yo tengo errores ortográficos, pase por una universidad, estudié, etc, pero no me las sé todas y a veces escribo así”.

De igual modo, también enfatizó que “tiene derecho a equivocarse”. “Soy humana, yo sé que soy una figura publica, que deben dar ejemplo y demás, pero ya esa presión es mamona, entonces ya entiendan que soy un ser humano y me voy a equivocar”, concluyó.

