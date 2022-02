Luto en la familia de los presentadores Inés María Zabaraín y Jorge Alfredo Vargas

Inés María Zabaraín junto a su madre Inés Foto: Instagra

Inés María Zabaraín, presentadora de Noticias RCN, y su esposo, el también presentador Jorge Alfredo Vargas amanecieron con una triste noticia. Doña Inés Pinto Elías, madre de ella falleció. La conductora dedicó una publicación en su feed de Instagram que dice: “Te abrazo hoy y siempre, madre mía... No me sueltes nunca”. De inmediato,recibió la solidaridad de sus seguidores que la apoyaron y enviaron sentidos mensajes. Inés María acompañó el texto con una foto junto a su madre.

Por su parte, Jorge Alfredo, presentador de Noticias Caracol y conductor de Blu Radio, despidió a su suegra a quien ha calificado como otra mamá con gratitud: ”Todos los momentos vividos y compartidos pasan como una película por nuestra mente y los recuerdos están más vivos que nunca. Desde el primer día que nos conocimos en la playa de Santa Marta, cuando nos presentó tu hija, el gran regalo que Dios me dio, supimos que sería por siempre. Luego, tantas charlas y consejos que te aprendí en esos eternos y deliciosos baños en tu mar inmenso del que nunca queríamos salir, me enseñaste a querer tu costa, tu Caribe, tu Ciénaga y tu Santa Marta. Me enseñaste a comer pescado “frejquesito” y a bailar como se debe, a reír con ganas y a creer de verdad. Gracias por enseñarnos el valor del amor, la fortaleza de la fe, el tesoro de tener una familia y la grandeza de creer en Dios”.

Jorge Alfredo e Inés María celebraron el mayo del año pasado 25 años de matrimonio y los padres de ella, don Orlando y doña Inés cumplieron 54 juntos. Las pasadas festividades Inés María estuvo unos días con sus padres y hermanos y dejaron plasmados algunos momentos de las fechas especiales en las redes sociales.

Aún se desconocen las causas de la partida de doña Inés, quien residía en Santa Marta. Hasta esa ciudad llegaban Jorge Alfredo, su esposa Inés y sus hijos Sofía, Laura y Felipe en temporadas vacacionales. Durante la pandemia la familia dejó una buena temporada sin ir y se reencontraron nueve meses después, a finales del 2020.

En octubre del año pasado Inés había manifestado su admiración por la unión de sus padres cuando celebraron un año más de casados. “Nos llevan 29 años de ventaja, pero ahí detrás vamos nosotros… los queremos Ine y Orly”, escribió la conductora de RCN junto a una foto de las dos parejas.

