Mamá de Shakira habló de su relación con Piqué con sorpresiva declaración

Durante los últimos meses, uno de los temas más comentados en el mundo del espectáculo a nivel mundial ha sido la separación de Shakira y Piqué, después de 12 años de relación y dos hijos, Milan y Sasha.

En un principio, se dijo que habían quedado en buenos términos, pero hace pocas semanas, se comenzó a rumorar que habría una gran tensión entre ellos por el proceso de la custodia de los niños, en el cual, aparentemente, no han podido llegar a ningún acuerdo, sumado al ‘desparpajo’ que ya tiene el futbolista para presumir a su nueva novia Clara Chía. Con ese acto, Piqué habría roto un supuesto acuerdo que indicaba que, solo hasta después de un año después de haber hecho pública la ruptura, podrían aparecer con nuevas parejas.

Sin embargo, todo parece indicar que la relación entre las familias de los dos sí es muy buena. De hecho, la semana pasada los medios españoles aseguraron que el deportista había ido a visitar la casa de los progenitores de Shakira como un gran gesto de apoyo, luego de conocerse que William Mebarak estaba hospitalizado.

¿Qué dijo la mamá de Shakira sobre Piqué?

Este fin de semana, se convirtió en tendencia unas sorpresivas declaraciones de la madre de Shakira sobre su exyerno, luego de ser abordada por unos periodistas cuando fue a visitar a su esposo en el hospital donde está internado.

Inicialmente, los comunicadores le preguntaron a Nidia del Carmen Ripoll, si Shakira había ido a visitar a su padre al hospital. Enseguida, le cuestionaron sobre Gerard, a lo que ella afirmó que, en efecto, él también ha ido a saludarlo. “Claro, sí. Seguimos siendo familia”, dijo. Aunque no dijo nada más, con esas cortas palabras dejó sorprendidos a la mayoría de internautas, pues con eso confirmó que, pese a la separación, siguen manteniendo una gran relación entre ellos. De igual manera, agrego: “Creo que tengo una buena relación con él, debo tenerla, porque nosotros no hemos peleado”.

Medios internacionales habían asegurado que Nidia del Carmen esperaba que su hija se reconciliara con el deportista, especialmente por Milan y Sasha, los hijos que tuvieron en común.

Shakira enamoró con emotivo disfraz de Halloween

Este fin de semana, varios famosos fueron tendencia por sus disfraces y maquillajes de Halloween; Shakira, por supuesto, no fue la excepción pues sorprendió con su particular look. La intérprete de Monotonía decidió disfrazarse de animadora, dejando en claro cuál es el equipo que apoya.

En las imágenes que ella misma publicó, se observa con una camiseta blanca, que tiene marcada la siguiente frase: “Milan y Sasha team”, acompañada con una falda roja, el cabello semirecogido con lentes azules. En la descripción del post que ya cuenta con más de 1 millón de likes y cientos de reacciones por parte de los fanáticos quienes la elogiaron, dice: “animadora oficial del equipo de Sasha y Milan y su fan número uno”.

