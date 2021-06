“Manín es un villano honesto”, Lucho Velasco

La reina del flow 2 marca el inesperado regreso del malo Manín, Lucho Velasco, el actor que le da vida, contó la evolución del personaje.

Lucho Velasco asistía en Cartagena a la gala de premiación de los India Catalina, donde estaba nominado en la categoría de Mejor Actor Antagónico por su personaje de Manín, el cual aparentemente había muerto, cuando recibió de parte de Juana Uribe la buena noticia: Manín volvía para la segunda temporada de la exitosa La reina del flow. “Fue una gran sorpresa para mí. Esto me indico que el personaje había gustado y que lo consideraban un buen antagonista para continuar en la nueva entrega”.

El actor, cuyo nombre de pila es Luis Alfredo Velasco, considera que los libretistas decidieron reintegrar al malo de la historia, traerlo a la vida, porque hacía falta ese antagonista fuerte. “Nadie más que Manín podía ser ese enemigo íntimo de Yeimy”. Con esta confirmación, Lucho, como lo llaman coloquialmente, comenzó su preparación para sorprender a los televidentes con la evolución del villano. “Actoralmente este es un tipo mucho más agresivo, más demonio tanto física como interiormente. Un asesino despiadado”, afirma.

Instagram @lucho_velasco

UN PERRO RABIOSO

Lucho explica que Manín es una conjunción varios de los villanos de las series de dibujos animados. “Los cómics, especialmente los de Marvel, tiene villanos fabulosos. Me fijé en muchos de ellos. Hay un villano que me fascina que es Willem Dafoe en Spider-Man 3, ese fue mi mayor referente”. Esto va a aflorar ahora que el personaje, como comenta el actor, está tomando más fuerza. “Se vuelve un villano de cómic, un villano malo de verdad que no oculta en expresar su odio en la forma de hablar. Es como un perro rabioso”.

Sobre su llamativo look, el actor revela que fue un consenso alcanzado con el equipo de producción. “Propuse que me raparan totalmente y me quitaran hasta las cejas, pero se acordó que era mejor que me tiñeran el pelo, la barbita y las cejas para que se viera en un solo tono, lo mismo que la cabeza y la cara tuvieran un solo tono para darle esa agresividad que necesitaba el personaje”.

El actor, que a lo largo de su trayectoria ha interpretado muchos personajes antagónicos, ha despertado una dualidad entre los televidentes. “El público odia a Manín, pero le divierte muchísimo. Me escriben cosas como te amo y te odio, ojalá te mueras ya, pero te amo también. Es una cosa muy loca. La gente ama ese personaje, siento que lo quieren bastante”.

Luis Alfredo considera que el encanto de Manín está en ser un villano honesto. “Es un villano que no esconde su maldad ni su propósito en la vida. Es un man claro que va de frente. Además, su maldad es diferente con cada persona, es un hombre divertido a veces, sale con bromas y eso lo hace encantador. Un malo no gratuito, sino un malo honesto, pienso que ese es su éxito”.

Hablando de malos, Lucho tiene un anhelo: poder interpretar a Drácula. “Es el villano de villanos. Es un tipo que lleva viviendo siglos, que es asexual y atrae a todos los géneros, muy inteligente. Es un villano fabuloso y es encantador”. Y si no recibe la propuesta de todas maneras lo hará: “Si no me dan el papel algún día la haré yo mismo, ya sea para cine o teatro”.