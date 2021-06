Manolo Cardona, hit de ¿Quién mató a Sara?

El colombiano Manolo Cardona se metió en la piel de Alejandro Guzmán, protagonista de ¿Quién mató a Sara?. Está listo para la tercera temporada.

Manolo Cardona está feliz con el éxito del thriller policíaco. “Me entusiasmé muchísimo con el personaje. Va creciendo en el transcurso de la historia, pasa de ser una persona inocente, una víctima, a convertirse en este hombre que ha planeado una venganza durante 18 años. Tiene un alto dramático muy interesante”. El actor se refiere a Alex, un joven que sufre la tragedia de la muerte de su hermana Sara y un hombre que se enfrenta a la familia Lazcano en busca justicia. Se enfrentó a varios retos: “a la pérdida, al dolor y, al final, a la aceptación y a la posterior venganza”.

Empezó a prepararse seis meses antes. “Tenía que estar bien físicamente. Me tocó entrenar boxeo y parecer un preparador. Me encanta comer, no me gusta hacer dieta”.

JUEGO MENTAL

En el rodaje de la serie existió gran camaradería y, a pesar de la tensión frente a la cámara, fuera de escena, abundaron las risas. Manolo se sintió más que satisfecho con el guion, la filmación y el entorno. “Es una historia muy bien escrita, con una gran producción. Cuando creemos que tenemos la verdad, estamos completamente equivocados, eso juega un poco con nuestras mentes”. Filmaron la primera temporada en Ciudad de México, durante, más o menos, cuatro meses. La pandemia los obligó a parar, pero cinco meses después, retomaron y terminaron el rodaje.