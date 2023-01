Marc Anthony, Greeicy Rendón y cuatro famosos más que irán al altar en el 2023

Caminar hacia el altar en medio de invitados e impecablemente vestidos y posteriormente entregarse a la pareja para toda la vida es una costumbre que los famosos siguen teniendo. Aunque dichas uniones no siempre resultan tan duraderas, las celebridades se comprometen y se juran amor eterno. Aquí las parejas que seguramente dirán sí en el altar en este año que comenzó. Algunos pidieron la mano hace casi dos años y otros lo hicieron hace algunos meses. Desde ya se sabe que ciertos famosos preferirán bodas discretas y en cambio, otros optarán por grandes fiestas y despliegue.

Megan Fox y Kelly Gun Machine se casarían en inusual rito

Megan Fox se comprometió en matrimonio Foto: Instagram

Esta pareja se comprometió públicamente en 2020, y hasta bebieron sangre del otro para consolidar la relación. La actriz de Transformers y Las tortugas Ninja, estuvo casada Brian Austin Green, con quien tuvo tres hijos. Megan y Gun se conocieron durante el rodaje de Midnight in the Switchgrass. “Me mira para evitar sus propias tendencias autodestructivas. Y ahí es donde soy útil, porque por su cuenta y dejado a su suerte no sé cuánto interés tiene en cuidarse a sí mismo”, declaró ella en una entrevista sobre su ahora prometido. Curiosamente la actriz publicó a comienzos de año que buscaba novia, a lo que su novio respondió con gracia. Se espera que la boda de estos artistas sea distinta a lo que usualmente se estila, pues los dos aman los ritos peculiares.

Kate Hudson y Danny Fujikawa se casarían privadamente

La historia de amor que comenzó en 2016 habría tenido final feliz con una boda, pero las agendas de los novios se lo impidieron. La actriz, de 42 años, reveló “¡Vamos!” además de unos emojis de pareja y corazones y una imagen afectuosa de los dos cuando se comprometieron en septiembre del 2021. La pareja, que tiene una hija llamada Rani, de 4 años, se dice, se casaría en una ceremonia privada, lejos de los medios.

¿Greeicy Rendón y Mike Bahía irían al altar en el eje cafetero?

En medio de un concierto de Alejandro Sanz donde compartía tarima con Greeicy y Mike, este último sorprendió a la caleña con la romántica propuesta para ir al altar, frente a miles de personas en julio pasado. La pareja que lleva 11 años relación tiene al pequeño Kai. Se espera que la boda sea en el Eje Cafetero, pero aún no han establecido fecha.

Kristen Stewart y Dylan Meyer tendrían una boda original

Las actrices llevan dos años de relación. La actriz Kristen hizo público su compromiso el 2 de noviembre y compartió que su novia, guionista y actriz, realizó una propuesta de matrimonio que la hizo totalmente feliz. Se sabe que la ceremonia será original y nada tradicional: sus deseos son vivir una ocasión casual en Los Ángeles. Stewart ha enfatizado que los votos son muy importantes para ellas, ya que quieren declarar su amor frente a sus amigos. También ha adelantado detalles de lo que serán sus outfit: jeans, una camiseta y pies descalzos.

Avril Lavigne y Mod Sun dirían si en Francia

La pareja que se comprometió en abril del 2021 durante un viaje a París, Francia ha tenido en el más absoluto secreto los detalles de la boda. No obstante, se ha especulado que los dos gustan de Francia y por ello la ceremonia podría suceder en algún lugar romántico de ese país europeo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira firmes en su boda

Aunque no han dado fecha de boda, la exreina de belleza paraguaya y el cantante están firmes en su decisión de convertirse en marido y mujer. La pareja se comprometió en mayo pasado a tres meses de haber hecho público su noviazgo. Este sería el cuarto matrimonio del intérprete de Flor pálida, de 54 años, y el primero de la también modelo, que tiene 23.