Marcela Reyes de ‘Survivor’, reveló por qué no quiere usar más filtros en redes

Han sido varios los famosos que llegaron a Survivor, la isla de los famosos, con la ilusión no solo de ganar el premio mayor sino también de vencer sus miedos, pues el reality de supervivencia del canal RCN pone a prueba sus capacidades físicas y mentales, bajo condiciones extremas de escasez de alimentos, comodidades, etc.

Mateo Carvajal, Manuela Gómez, Tania Robledo, Juan Carlos Arango, Macnelly Torres, Sara Uribe y Marcela Reyes, ya no están dentro de la competencia, algunos fueron eliminados, otros tuvieron que salir por problemas médicos y otros tomaron la decisión de renunciar por diferentes motivos.

Marcela Reyes sin filtros

Uno de los temas más comentados por los televidentes y usuarios en redes sociales sobre la DJ Marcela Reyes en su participación en Survivor, fue su apariencia física, pues, en su cuenta de Instagram, donde tiene 379 mil seguidores, se destacan fotos en las que aparece maquillada, arreglada y con filtros, mientras que en el reality tuvo que mostrarse tal cual es, al natural, pues al ser una competencia de supervivencia no podía llevar puesto nada de maquillaje.

“Estoy aterrada estas mujeres son solo maquillaje”, “las mujeres con tantas cirugías no deberían de estar allá”, “verla en el programa muy diferente por eso es mejor dejar tanto filtros”, “se ve más bonita así tan natural”, “al natural casi no la reconozco”, “te ves súper diferente”, “tan diferente que se ve en televisión que en las fotos y en Instagram”, “sin maquillaje se ve mucho más bonita”, son algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas.

¿Por qué Marcela Reyes no quiere usar más filtros?

Luego de su comentada salida de Survivor, la DJ y empresaria apareció en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. Allí aprovechó para dejar una reflexión acerca de los filtros que, en su mayoría, utilizan las personas en redes.

“¿Para qué usar filtros? si en La isla de los famosos me vieron en mis peores condiciones y aparte supe lo que era no tener una peineta, un jabón. Lo peor, aun limpiarme con mi propia mano... ¿y saben qué? Estoy feliz de haber logrado quitarme todos esos filtros que son una mentira”, escribió.

Muchos la felicitaron por esa decisión, pero otros la criticaron pues consideran que así no use filtros, nunca podrá verse natural pues tiene cirugías estéticas. “¿Y las cirugías no son filtros?”, “pero todas sus fotos están con filtros, no entiendo nada”, “se quitará los filtros, pero jamás será ella misma”, “sería absurdo cuando ya se vio como en realidad es”.