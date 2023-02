Margarita Rosa de Francisco joven: “me gusto más viejita”. Así se ve con filtro

Una de las mujeres más controversiales de la farándula colombiana es la actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco, quien no solo se ha destacado por su carrera profesional, sino también, por expresar sus opiniones en las redes sociales sobre diferentes temas de interés social.

Margarita Rosa de Francisco Foto: Tiktok @margaritavasola

Eso, ha permitido que muchos internautas lancen fuertes críticas sobre ella y se genere toda una polémica. Por esa razón, hace unas semanas, la expresentadora del Desafío tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram y de Twitter, precisamente para no seguir generando esa tensión.

Ahora, es muy activa en TikTok, donde tiene 268 mil seguidores. Allí, la exreina ha publicado algunos videos haciendo ejercicio, cantando, mostrando sus mascotas e incluso, realizando algunas reflexiones.

Así se ve Margarita Rosa de Francisco joven

Por medio de un filtro de TikTok, la presentadora quiso experimentar cómo se veía con menos años. El resultado no fue de su total agrado, así que decidió aprovechar para hacer una profunda reflexión sobre su edad y su apariencia. “Me dio curiosidad este filtro, porque veo a muchas mujeres encantadas, aterradas, pero bueno he visto a muchas personas más bien divirtiéndose con este efecto. Pero sí me inspiró decir algunas cosas, decirme a mí misma algunas cosas, porque de verdad esta cara mía más joven, adolescente casi, no me gusta, no me parece interesante, yo me gusto más así, con una cara que tiene contradicción, que tiene drama, que tiene señales de haber vivido, no sé me parece más entretenida la cara de viejita, me gustó mas así”, dijo mientras mostraba la imagen de cómo se veía.

Los internautas no dudaron en opinar, algunos la criticaron, algo a lo que ella ya está acostumbrada, aunque la gran mayoría de comentarios fueron llenándola de elogios. “Lo que pasa es que tú adolescente , eras 100 veces más linda que el efecto de ese filtro”, “usted es una gran mujer, y aquella mujer que no le teme a la vejez, se le llama SEGURIDAD DE SI MISMA., hermosa Gaviota”, “el filtro te queda bien, pero en tu juventud tu eras la mujer más hermosa del mundo, aun lo sigues siendo”, “eras mucho más bellaaa que ese filtro”, “Tu siempre has sido más linda que cualquier filtro en todas tus edades”, “eras mucho más hermosa que ese filtro”.