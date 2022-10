Martha Isabel Bolaños posó en bikini y conquistó a seguidores con su cuerpazo

Han pasado más de 23 años desde que Martha Isabel Bolaños interpretó a Jenny García, ‘La Pupuchurra’, en la famosa telenovela Yo soy Betty, la fea. Con su interpretación como la pareja del ´Cheque´, logró consolidar su carrera profesional y por supuesto gozar de un alto reconocimiento en la televisión nacional.

Gracias a sus habilidades histriónicas, la caleña ha participado en varios proyectos audiovisuales como Sin senos no hay paraíso, donde interpretó a Margot y El capo III, representando a Irma. La caleña también protagonizó Amparo Arrebato, producción de Telepacífico.

Martha Isabel Bolaños a sus 48 años con un cuerpo envidiable

La actriz es muy activa en sus redes sociales, donde a menudo comparte varias fotografías y videos de sus pasatiempos o proyectos profesionales.

Martha Isabel, que le dio vida a Claudia Bermúdez en la versión original de Hasta que la plata nos separe, compartió una fotografía con dejó impactado a más de un cibernauta; pues en la postal, aparece ella disfrutando de la brisa, el sol y mar a bordo de un yate, mientras luce un diminuto vestido de baño blanco y azul.

“Sin que les dé un infarto pues. Le agradezco a Dios que me dio la capacidad de disfrutar. Hay gente que no sabe como hacerlo. Me haría muy feliz que todos aprendieran. Es lo único que nos llevamos, lo vivido”, fueron las palabras con las que la actriz acompañó las candentes fotografías.

“Tú si sabes cómo quitarnos el sueño o, por lo menos, a mí”, “Qué cierto lo que dices. Lo vivido es lo que cuenta. Me encanta verte así de plena y feliz. Vive, mi Martha”, “Me siento feliz que estés disfrutando de ese hermoso mar. Dios lo creo todo tan perfecto. Y esos disfrutes son gratis” y “Si tus ojos fueran luceros, y tus labios el mar, qué paisaje tan bonito para poder admirar”, han sido algunos de los comentarios y halagos de los cibernautas y seguidores de la artista.