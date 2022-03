‘MasterChef Celebrity 2022′: conoce a la cuarta eliminada de esta temporada

Esta temporada de MasterChef Celebrity ya ha generado cientos de reacciones entre los televidentes e internautas, pues no han faltado los malos entendidos entre algunos de los participantes.

En lo que va del reality culinario, 4 de los concursantes ya tuvieron que abandonar la ‘cocina más famosa’. En los últimos capítulos se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación. Esta vez, los famosos tenían que ir a mercar sus productos sin saber, todavía, si el plato que debían realizar era de sal o de dulce. Lo único que sabían, era que el ingrediente principal era el café.

Lady Noriega es la más reciente eliminada de ‘MasterChef Celebrity’

La actriz y cantante debió realizar un plato de sal, así que se inclinó por un Ossobuco de cerdo con café, en honor a su esposo. Sin embargo, el punto de cocción le jugó una mala pasada y su puesto dentro del reality se vio definitivamente afectado. “Desafortunadamente no entendiste tu proteína, el ossobuco es una proteína que necesita horas de cocción, el resto del plato estaba bien, me quedo corto en lo que hubiera querido ver de ti, para mí. Tú cocinas delicioso, tienes una sazón tremenda... en las competencias no se va el peor, sino el que comete un error”, le dijo el chef Jorge Rausch. Por su parte, el jurado Christopher Carpentier aseguró que los errores se terminan pagando muy caro. “Esto demuestra que nadie está a salvo en la cocina”. Nicolás de Zubiría le agradeció por haber hecho parte de MasterChef Celebrity y por su deliciosa sazón costeña.

Finalmente, Lady Noriega reconoció su error y se despidió de sus compañeros cantando. “No quiero caras tristes, nada de eso, aquí la única culpable soy yo”.

