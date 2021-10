‘MasterChef Celebrity’: el reclamo que Liss Pereira le hizo a Claudia Bahamón

En redes sociales circula un video del momento cuando la comediante le hace un curioso reclamo a la presentadora del reality de cocina y que no salió al aire.

La comediante Liss Pereira hace parte del grupo de los cinco finalistas de MasterChef Celebrity. Pese a que no ha tenido una buena relación con Carla Giraldo y Viña Machado, sí se ha destacado por sus preparaciones que han sido varias veces halagadas por los jurados.

Debido a su profesión, Liss suele hablar con gracia para hacer reír a la gente. Con la presentadora Claudia Bahamón ha demostrado tener una gran relación, no solo dentro de la cocina, sino también fuera de ella. Incluso, detrás de cámaras ambas han protagonizado jocosos momentos que han quedado registrados en video.

En los últimos días, se viralizó un video donde se observa a Claudia caminando por un pasillo, presumiendo su pinta del día. Por su parte, Liss Pereira aprovechó para hacerle un pequeño reclamo, eso sí, a modo de broma.

“Clau, por qué siempre te copias mis pintas, yo me iba a poner exactamente eso mismo y en la misma talla, porque tengo que ir a hacer mercado”, le dijo la comediante a la presentadora, mientras pasaba por su lado. Inmediatamente, Claudia se detuvo y le respondió de una manera muy particular: “sorry”, le dijo, a la vez que meneaba su cabello para seguir su camino. En medio de las risas, Liss admiró la belleza que tiene la presentadora de MasterChef Celebrity, comparándola con Sofía Klaus, un personaje que siempre nombra en sus rutinas de stand up comedy.

El video, que fue compartido por varias cuentas en redes sociales, deja en evidencia la gran amistad que tienen la conductora del reality y la participante, quien se ha visto envuelta en varios momentos de tensión con algunos de sus compañeros.

