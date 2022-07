‘MasterChef Celebrity’: ¿qué pasó con Chicho Arias en el reciente capítulo?

Quedan pocos días para que se conozca quién será el ganador de esta temporada de MasterChef Celebrity. Los cinco semifinalistas siguen entregando todo de sí durante estos últimos retos.

En el más reciente capítulo, los famosos tuvieron una prueba de campo que los puso bajo presión, pues tenían que realizar sus preparaciones en tres etapas diferentes.

Primero tenían que preparar un plato frío que debía contener pescados o mariscos, otro con solo pescado y uno más tenía que ser un calentado. Durante la primera fase, el actor Carlos Báez y el comediante Chicho Arias fueron los mejores y ganaron varios puntos. Sin embargo, ya en la segunda parte las cosas se comenzaron a complicar, debido al tiempo, que les jugó una mala pasada.

Molesto, Chicho Arias terminó lanzando un sartén

Como es costumbre dentro del reality, los participantes tienen que presentarle sus platos a los jurados Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Cuando se va acabando el tiempo, la presentadora Claudia Bahamón comienza a hacer un conteo regresivo para que los participantes emplaten correctamente.

En el más reciente capítulo, Chicho Arias no alcanzó a presentar la idea inicial que tenía de su plato. “Señores, últimos 5 minutos. Ahora sí, a correr”, les dijo Claudia Bahamón, mientras todos corrían para terminar. En ese momento, con mucho nerviosismo y preocupación, el comediante le contestó “No, no, no…”. El tiempo no le alcanzó para terminar su plato quería. Su enojo y frustración fue bastante evidente, tanto, que lanzó su sartén en la estación de manera abrupta.

La relación de Claudia y Chicho en crisis por el tiempo | MasterChef Celebrity

Ante las cámaras del programa, el comediante explicó que la molestia era con él mismo, por no haber alcanzado a terminar su plato: “lo que más me saca la rabia en la cocina es el tiempo. Tenía todo y ya estaba, es una frustración conmigo. Decir: ‘No, juepu…’”.

A la hora de probar los platos, los chefs opinaron. Carpentier dijo: “así, solo mirándolo tiene un montón de errores. Salsa cortada, hizo una piel crocante y le puso la salsa encima, el espárrago no lo peló, puso los chips crocantes adentro de la salsa, sin probarlo, un concierto de errores”.

Para finalizar, Chicho agregó: “Me siento triste con el plato, porque es un plato que podría ser muy bueno”.