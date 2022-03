‘MasterChef Celebrity’: roce entre Isabella y Pamela puso tenso el reto creativo

Una vez más MasterChef Celebrity es tendencia, esta vez por cuenta de una polémica protagonizada por la actriz venezolana Isabella Santiago y la comediante Pamela Ospina.

En el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity, los famosos se enfrentaron a un nuevo reto creativo, que debía ser llevado a cabo en parejas, que fueron escogidas por Tostao y Chicho Arias, quienes tenían el pin de inmunidad por haber ganado la prueba del pasado martes. Ellos decidieron que Pamela Ospina e Isabella Santiago trabajaran juntas, algo que a ninguna de las dos les agradó mucho, así lo dejaron en evidencia con la expresión de sus rostros.

El reto era realizar un plato inspirado en algunos lugares turísticos designados por la producción del programa. A la actriz y a la comediante les correspondió Las minas de sal de Nemocón, pero ninguna de las dos se puso de acuerdo para trabajar en equipo, de hecho, tuvieron algunos roces durante la preparación del plato. La masa que estaba haciendo Isabella no tuvo la consistencia deseada. Por su parte, Pamela intentaba hacerle algunas consultas, pero debido a su actitud afirmó que era muy difícil trabajar con ella. “Ella estaba metida en su terquedad”.

Aco Pérez se refirió a los gestos que hizo Isabella cuando se enteró que le tocaba cocinar con Pamela. “La cara de Miss Venezuela cuando ve que le toca cocinar con la comediante amargada”. Sin embargo, la actriz dijo que le daba “igual” trabajar con la también locutora, pero su cara decía otra cosa.

Todo parece indicar que la relación entre las dos no es la mejor, y así quedó evidenciado en el plato que presentaron, pues no alcanzaron a terminarlo y la emplatada no fue la mejor, tanto que el jurado Nicolás de Zubiría les dijo que estaba “inmundo hasta de sabor”.