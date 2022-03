‘MasterChef’: comentario de Claudia Bahamón puso nerviosa a una participante

Hace pocos días, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación en MasterChef Celebrity qque dejó a otro participante fuera de la competencia. Hasta el momento, van cuatro famosos que se han despedido del reality, aunque la periodista Alexandra Montoya renunció. En su reemplazo, se reintegró la actriz Natalia Ramírez, quien había sido la primera en abandonar ‘la cocina más famosa’.

Te puede interesar: ¿Por qué Alexandra Montoya renunció a ‘MasterChef Celebrity’? Esta es la razón

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Luego de la más reciente eliminación, los participantes se enfrentaron a un nuevo y complicado reto. Debían preparar un plato ruso, específicamente, un salmón kulibiak, también conocido como pastel de salmón ruso o empanada rusa. Al no ser un plato común en nuestro país, los famosos se tensionaron, pues no sabían ni cómo ni por dónde comenzar. Para cortar con ese ambiente, la presentadora Claudia Bahamón, quien ha sido la conductora del programa durante todas sus temporadas, comenzó a hacerlos reír para que se relajaran.

Claudia Bahamón soñó con Pamela Ospina

Pamela Ospina es una comediante paisa que también se ha destacado por su talento para tocar instrumentos como la batería y la guitarra. En uno de los más recientes capítulos, terminó impresionada con un comentario que le hizo la presentadora Claudia Bahamón. “Pamela, soñé contigo”, le dijo. Enseguida, un poco nerviosa, la comediante le respondió: “uy ¿cómo me fue?”. “Súper bien”, le contestó Claudia. Mientras tanto, sus compañeros no pudieron evitar reírse y tomar con humor la situación.

Finalmente, Pamela, quien también ha trabajado en radio, agregó: “pues no sé a qué se refiere eso… de pronto me fue bien en algún reto, quién sabe, pero me parece emocionantísimo”.

Aida Morales aprovechó para intervenir en la conversación y agregó: “Es una incógnita porque ‘Claudita’ es como los caballeros, no tiene memoria”. De igual manera, Estiward G también bromeó con Claudia diciéndole que él había soñado con ella. “Soñé contigo anoche. Que teníamos una hermosa familia, un lindo niño que se llamaba Esneider G. Bahamón, con esos rasgos finos de Clauidita, con el afrito, pero un afrito mono… uff elegante”. La presentadora no tuvo otra opción que reírse y disfrutar de los comentarios de los concursantes.

Te puede interesar: ‘MasterChef Celebrity 2022′: conoce a la cuarta eliminada de esta temporada