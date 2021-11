¿Matrimonio e hijos?, Daniel Arenas habla sobre su relación con Daniella Álvarez

Hace unos meses, Daniella Álvarez reveló a sus seguidores que mantenía una relación con el actor Daniel Arenas, noticia que sorprendió y alegró a más de uno, pues son una de las parejas más queridas por el público.

Aunque la presentadora es más abierta con su relación, por el contrario, el protagonista de ‘Mi marido tiene familia’ es muy reservado, sin embargo, hace unos días concedió una entrevista al programa ‘Sal y pimienta’, de Univisión en dónde reveló detalles de su relación con la empresaria.

El galán de telenovelas aseguró que Zandra Vásquez, mamá de Daniella fue la ‘cupido’ en la relación, pues fue quien le dio el nùmero de su hija para que él se contactara con ella.

Además, reveló que le gusta poner límites en su relación y mantenerla más privada. “Yo siempre se lo he dicho a ella: hasta un punto. Dejemos que la gente que nos quiere, la gente a la que le importamos sanamente sepa lo que tiene que saber”.

Así mismo, la periodista Lourdes Stephen cuestionó al actor sobre matrimonio e hijos: “No es secreto que ella quiere ser mamá, ¿ustedes han hablado de eso?”, a lo que Daniel respondió:

“Es una decisión muy personal y privada de los dos y si te hablara de matrimonio e hijos sería ir en contra de lo que yo siempre he sentido y pensado, como le he dicho a ella ‘si algún día tenemos una familia, por supuesto no tendremos pelos en la lengua para que la gente lo sepa’, pero convertir esto en un tema mediático, no va conmigo”, aseguró el actor.

