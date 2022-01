Mira aquí el trailer de la película más esperada del 2022: Doctor Strange 2

Aunque durante el año que hoy inicia vienen varios títulos que prometen mover la taquilla a nivel mundial, algunos nuevos y otros secuelas o nuevas versiones de historias ya reconocidas, hay uno que llama la atención por lo que se espera de esta cinta en el primer semestre del año. Se trata de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ o ‘Doctor Strange Multiverso de la locura’, en su traducción al español. La cinta que es protagonizada por el actor británico Benedict Cumberbatch y que hace parte del Universo Cinematográfico de Marvel promete batir récords. Pero… ¿Será capaz de igualar o superar la primera cinta del ‘hechicero supremo’ o la reciente entrega de ‘Spiderman No Way Home’? cinta que hasta ahora es la más exitosa luego de la reapertura de los cines en tiempos de pandemia. Lo cierto es que se espera mucho de esta película que se estrenará el próximo 6 de mayo en todo el mundo. Juzgue usted con este tráiler:

Marvel Studios' Doctor Strange in the Multiverse of Madness | Official Teaser

