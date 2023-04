Montserrat Bernabeu, mamá de Piqué, dio una entrevista ¿habló de Shakira?

Desde que Shakira y Piqué confirmaron su separación, tras doce años juntos y dos hijos, el nombre de la mamá del exfutbolista, Montserrat Bernabeu, se hizo tendencia en redes por tener, supuestamente, una rivalidad con la colombiana. Las especulaciones aumentaron cuando se hizo viral, a inicios de este año, un antiguo video donde se ve a la exsuegra de la cantante “callando” a la artista utilizando el famoso gesto de un dedo en la mitad de su boca.

Te puede interesar: ¿Maribel Guardia demandará a funeraria que tomó foto de su hijo Julián Figueroa?

Desde entonces, Bernabeu siguió llamando la atención por, aparentemente, apoyar la nueva relación de su hijo con Clara Chía, la joven con quien se dice le habría sido infiel a la barranquillera de 46 años. En varias ocasiones, paparazis han encontrado a la pareja visitando a los padres del español y celebrando fechas importantes juntos.

Clara Chía y Piqué Foto: Redes sociales - Europa Press

Mamá de Gerard Piqué habló por primera vez con la prensa

Luego de varios meses de ser blanco de críticas por los fanáticos de Shakira, Montserrat Bernabeu rompió el silencio y ofreció su primera entrevista en televisión, días después de que su exnuera y nietos se trasladaran a Miami. La doctora, especialista en lesiones medulares y cerebrales y codirectora de la Fundació Institut Guttmann, visitó el programa Col·lapse, de la cadena catalana Catalunya TV-3.

Más sobre Shakira: Shakira tendría que pagar millonaria suma para llevar sus lujosos carros a Miami La mudanza de Shakira de Barcelona a Miami no habría terminado. Ahora la colombiana tiene un pequeño inconveniente para trasladar su colección de carros de lujo. Leer más Shakira tendría que pagar millonaria suma para llevar sus lujosos carros a Miami ¿Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, no quieren a Clara Chía? A los hijos de Shakira y Gerard Piqué no les gustaría pasar tiempo con la nueva novia del exfutbolista. Leer aquí ¿Milan y Sasha, hijos de Shakira y Piqué, no quieren a Clara Chía?

Desde un inicio se enfocó en hablar sobre su carrera profesional, sus estudios y su labor como una de las médicas más reconocidas del país. Fue solo hasta el final que, escasamente, mencionó el tema que muchos de los espectadores esperaban: su hijo y su reciente separación. Mientras el público esperaba que la española hablara sobre la colombiana, opinó muy poco al respecto. “Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar. Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer. De mi vida privada solo hablo con mi entorno”, confesó. Según fuentes españolas, Montserrat habría pedido explícitamente al periodista que la entrevistó, no hablar sobre la colombiana durante la charla.