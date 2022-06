Nació el hijo de Santiago Arias y Karin Jiménez

Santiago Arias, reconocido futbolista colombiano, se convirtió en padre una vez más. Hace unos meses junto con su esposa, la modelo y empresaria Karin Jiménez, revelaron que estaban en la dulce espera de otro varón. Recordemos que la pareja ya tiene otros dos hijos, Thiago, quien nació en noviembre del 2017 y Lucca, en octubre del 2019.

El equipo de trabajo de la modelo le confirmó a la revista Vea que fue en horas de la mañana que Karin Jiménez dio a luz en España a su tercer bebé a quien le pusieron por nombre Milan.

De igual manera, el programa Lo sé todo también confirmó la noticia. “El bebé nació hoy en horas de la madrugada y están súper felices por este nuevo integrante de la familia”.

Por medio de sus redes sociales, la empresaria presumió todo su embarazo. De hecho, la última publicación que realizó fue hace un día y allí mostraba, a través de un video, cómo lucía su barriguita a pocos días de dar a luz.

Igualmente, la modelo relató los cambios que tuvo su cuerpo, no solo en este embarazo sino también, en el de sus otros dos hijos. “Después de 3 embarazos y casi 37 semanas 😃 Me han salido dos estrías en el ombligo 🙏Creo que ha sido un poco mi culpa, al principio del embarazo no me cuide nada, uno con cada embarazo se va relajando más, cosa que no debería ser así, y además fue lo primero que se me estiró a mi, la parte del ombligo (por hernia o embarazo) con muy poca barriguita tenía el ombligo fuera, y no me cuide nada ese tiempo y claramente me ha pasado factura (no me aplique cremas) Pero bueno afortunadamente no me acompleja nada de eso, y me llevaré mis marquitas el resto de mi vida”, escribió hace poco en sus redes sociales mientras mostraba su barriguita frente a un espejo.

