Nada barata. Esta es la millonada que cobra Meghan Markle por una charla

No hay duda de que a Meghan Markle, la hoy duquesa de Sussex, le cambió la vida desde que conoció a Harry, se hizo su novia y posteriormente, se casó con él. La joven canadiense pasó de ser una actriz promedio de series a llamar la atención del mundo entero y ser tratada como parte de la realeza inglesa después de que se celebró su boda, en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor el 19 de mayo de 2018. Y aunque ella se distanció de la realeza inglesa, junto a su esposo y renunció a los beneficios de la misma y se radicó en Estados Unidos con su familia en el 2020 y se supone que no recibe dinero desde el país europeo, sí ha sacado provecho de su parentesco con la realeza y ha firmado jugosos contratos que le devengan millones de dólares.

La duquesa de Sussex Haro vive en Estados Unidos con su esposo Harry y allí firma jugosos contratos para dar conferencia, escribir libros o asesorar series. Foto: Getty Images - Getty Images

Ella ha afirmado una y otra vez que la vida le cambió sin quererlo, otros en cambio, aseguran que por años ella se obsesionó con los Windsor y buscó la manera de conocer a Harry, hasta que lo consiguió.

Como sea, lo cierto es que Meghan ahora es una celebridad con contratos para hacer libros, series y entrevistas. Tanto ella como su marido, el príncipe Harry, viven con lujos y comodidades en California.

Meghan cobre millón y medio por charla

El próximo 29 de noviembre Meghan dará una conferencia para la Fundación The Women’s Fund, en un evento llamado “The Power of Women: An Evening with Meghan”, en el hotel Marriott Downtown de Indianápolis y ha trascendido cuánto cobró por la charla que dura menos de 60 minutos.

La esposa del Príncipe Harry cobró un millón y medio de dólares por una conferencia sobre el poder de las mujeres. Cada asistente pagará 5 mil dólares, algo menos de 25 millones de pesos, por estar allí escuchando a la duquesa de Sussex.

Para algunos cibernautas lo que cobra Meghan es simplemente absurdo teniendo en cuenta que además de ser esposa del príncipe no ha sobresalido en ninguna otra actividad. recuerdan que su primer libro recibió todo tipo de críticas, por ejemplo. Para muchos de los ingleses Meghan está sobrevalorada.

Meghan promocionó su costoso evento en su pódcast Archetypes. Por su parte, la organización del evento indicó: “The Women’s Fund se enorgullece de dar la bienvenida a Meghan, la duquesa de Sussex, a Indianápolis. La duquesa es madre, feminista y defensora de los derechos humanos. Es una defensora de toda la vida de las mujeres y las niñas, un hilo constante que se teje a través de empresas humanitarias y comerciales”, reza la información oficial de la Fundación que contrató a Meghan para su evento.

