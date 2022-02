¿No le gustó? Daniela Ospina reaccionó a posible amor de James Rodríguez y Karol G

Con el pasar de los días, las especulaciones del supuesto romance entre la cantante y el volante de la Selección Colombia han venido tomando más fuerza; todo, después de que, además, se confirmara el noviazgo entre Anuel AA, ex pareja de la intérprete de Tusa, y la influencer ‘Yailin, la más viral’.

En medio de los rumores y de los miles de comentarios por parte de los internautas, muchos se habían estado preguntando qué estaría pensando Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, de quien se divorció hace varios años.

Esta fue la reacción de Daniela Ospina a rumores de noviazgo entre Karol G y James Rodríguez

Actualmente, se especula que la modelo y empresaria Daniela Ospina está saliendo con el actor Gabriel Coronel, luego de ser viralizados algunos videos donde se dejan ver muy cariñosos. No obstante, ninguno de los dos ha confirmado públicamente esa información.

Luego de que Daniela y James se divorciaron, han demostrado tener una excelente relación como amigos, todo por el bienestar de Salomé, la hija que tienen en común. De hecho, se han visto juntos en celebraciones familiares y compartiendo con la pequeña de 8 años como una gran familia.

Tras los rumores del supuesto noviazgo entre Karol G y el futbolista de la Selección Colombia, varios medios de comunicación se han encargado de publicar lo que se conoce hasta el momento sobre ese tema. Por ejemplo, la cadena de televisión Telemundo realizó un post y la empresaria Daniela Ospina no dudó en reaccionar dándole un like. Por eso, muchos usuarios aseguraron que la ex de James Rodríguez ya superó completamente al jugador y, además, elogiaron la madurez con la que los dos han enfrentado la separación, pues luego de la ruptura, rehicieron su vida sentimentales. James mantuvo una relación amorosa con Shannon de Lima, y Daniela, con el productor Harold Jiménez.

