¡No lo vas a creer! Denzel Washington revela qué hizo Will Smith tras la bofetada

La famosa bofetada de Will Smith a Chis Rock en la ceremonia de los Premios Óscar sigue dando de qué hablar. Después de comunicados de la Academia, la renuncia de Will a la misma y la advertencia de la Junta de los Óscar de revelar a mediados de mes la sanción que Smith recibirá, ahora surge información sobre lo que ocurrió justamente después del bofetón, cuando la ceremonia interrumpió su transmisión y mandó a comerciales.

También te puede interesar: La academia revelará sanciones a Will Smith este 18 de abril

Hasta ahora se sabía que la policía de Los Ángeles estuvo atenta a arrestar a Will, si Chris deseaba levantar cargos, pero no quiso hacerlo para no crear más tensión. De igual manera, se estableció que hubo algunos integrantes de la junta de la Academia que le pidieron a Will que se marchara, pero otros, incluyendo al productor de la emisión, le indicaron que podía quedarse.

Will Smith y Denzel Washington oraron

Ahora se sabe que quien se acercó a Smith en el momento posterior al incidente fue su amigo de décadas Denzel Washington. El actor de El hombre en llamas, El Plan perfecto, El justiciero y El informe pelícano, entre otras producciones, reveló en medio de la cumbre de liderazgo cristiano, ocurrida hace un par de días en Carolina del Norte, lo que ocurrió en ese momento. Denzel habló del tema cuando el famoso pastor norteamericano T.D. Jakes lo puso en la charla.

También podrías leer: Will Smith renunció a la Academia

Washington indicó que la frase: “En tu mejor momento, ten cuidado. Ahí es cuando el diablo viene a por ti”, que pronunció Will al final de su discurso al ganar el Óscar, se las dijo él al comenzar la ceremonia. Las palabras se convirtieron en premonitorias porque para Denzel en efecto el demonio se apoderó por un momento de Will. Para Denzel el papel que tuvo el mal o el demonio en ese momento fue evidente, por ello no juzga. “¿Quiénes somos para condenar? No sé todos los detalles de esta situación, pero sé que la única solución es orar. Hay un dicho: “Cuando el diablo te ignora, entonces sabes que estás haciendo algo mal”. El diablo dice: “Oh, no, déjelo en paz, él es mi favorito”, dijo el actor de 67 años que siempre se ha referido a su espiritualidad y su creencia cristiana, cuando tiene oportunidad. Así dejó al descubierto que luego del incidente, mientras el mundo entero vio anuncios publicitarios, él y Smith oraron.

Denzel Washington Reveals the Aftermath of Will Smith’s Slap at the Oscars to T.D. Jakes

Aunque no dio más detalles de la charla corta que tuvo esa noche con Smith si recalcó en la importancia de estar bajo la gracia suprema: “que la gracia de Dios venga a cualquiera de nosotros”.

Curiosamente, Pedro Almodóvar refirió una postura totalmente contraria cuando dijo: “El demonio no existe”.