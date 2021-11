“No lo vuelvo a hacer”: Rigoberto Urán se disculpó tras polémico video con su hija

Rigoberto Urán se ha destacado además de su talento, por su particular sentido del humor. En sus redes sociales comparte con sus 1.4 millones de seguidores, algunos divertidos videos de sus entrenamientos, sus ratos libres y con su pequeña hija Carlota. En los últimos días, publicó un video donde muestra la particular manera en la que transporta a su hija, que generó cientos de reacciones entre los internautas, quienes destacaron la ternura, el buen humor y la creatividad de Rigo.

Te puede interesar: VIDEO: ¿En broma? Rigoberto Urán cargó a su hija en un bolso de mano

Luego, este martes, volvió a ser tendencia, al postear un clip montando bicicleta mientras cargaba a la niña. Aunque algunos internautas reaccionaron con humor, otros, lo criticaron y lo catalogaron como un acto irresponsable de su parte. “Irresponsabilidad tan tremenda”, “por más Rigo, muy peligroso exponer a la bebé así”, “más de uno va a querer hacer lo mismo, qué peligro”, “lo ideal sería que Carlota también tenga casco para protegerse”, “irresponsable pone en riesgo la vida de su hija solo por payasear”, escribieron algunos usuarios.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sin embargo, y después de la polémica que se generó por esa publicación, Rigoberto Urán borró el video de su perfil de Instagram y publicó otro pidiendo perdón. “Mijitos, la c***. No lo vuelvo a hacer. Perdón, hace rato no me regañaban tanto”, escribió en la descripción del post. En el video, aparece dentro de un jacuzzi con su hija y allí reconoció su imprudencia y ofreció disculpas a todos sus seguidores.

“De ahora en adelante me la voy a llevar con todas las precauciones del caso (…) Doy disculpas, no hagan eso en sus casas muchachos. De ahora en adelante voy a ser un padre responsable”, dijo mientras jugaba con Carlota dentro del jacuzzi.

Te puede interesar: VIDEO: así es la cuna de cartón donde duerme la hija de la actriz Natalia Reyes