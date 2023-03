“No se meta en mi vida”: Sara Uribe ‘explota’ contra seguidora

Noche a noche, los participantes de Survivor, la isla de los famosos, han demostrado su fortaleza física para afrontar la competencia en la isla Saona, en República Dominicana. Cada uno de ellos ha convertido los errores cometidos en el campo de juego en grandes oportunidades para sobrevivir para buscar el premio mayor.

Precisamente una de las participantes, la modelo paisa Sara Uribe, quien ganó en 2012 el reality Protagonistas de Nuestra Tele, expresó en redes sociales su punto de vista sobre la experiencia que vivió en la isla. Recordemos que la noche anterior se despidió de la competencia.

Pelea de Sara Uribe con seguidora

Hace unas horas, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de siete millones de seguidores, la también empresaria decidió no guardar silencio y expresó la molestia que sentía hacia una de sus seguidoras, quien, según la paisa, le faltó al respeto.

“Como les parece que acabo de subir un video, yo estaba con mi cepillo, el cual tiene mis pelos, que son míos y que es problema mío, y una señora a esta hora se levanta a decirme: limpie ese cepillo, yo no entiendo la mánager suya cómo hace y cómo la deja salir así”, escribió la modelo, contándole a sus seguidores sobre el mensaje de la mujer.

Sara no pudo contener su molestia y decidió responderle de manera contundente a la seguidora, recordándole que aunque sea una figura pública, merece respeto.

“Si hoy usted se levantó a molestar o hacerle el mal a otros, lo mejor es que se acueste, porque ni por aquí ni por allá, le vamos a dar cabida (…) No se meta en mi vida. Se fue de bloqueo, porque no voy a permitir que usted se me tire la semana”, señalo la expareja del futbolista Fredy Guarín.